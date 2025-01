Mali, plus de 400 milliards de FCFA recouvrés en 2024…

La Justice malienne a recouvré plus de 400 Milliards FCFA en 2024 et saisit des biens estimés à 166 milliards de FCFA en début 2025, selon le ministre de la justice.

Lors d’un déjeuner de presse organisé dans le cadre de la 3ème édition de la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Mamoudou Kassogué, a annoncé des résultats financiers significatifs pour l’année 2024 et le début de l’année 2025. La justice malienne a joué un rôle crucial dans le recouvrement de plus de 400 milliards de FCFA et a procédé à des saisies de biens d’une valeur estimée à 166 milliards FCFA depuis le début de 2025, rapporte le bulletin de l’AES.

Le ministre a présenté un bilan des activités de son département pour l’année 2024, soulignant les avancées en matière de réformes, notamment l’opérationnalisation de plusieurs entités clés entre autres, le Pôle National Économique et Financier ; le Pôle National de lutte contre la Cybercriminalité ; le Parquet Spécialisé du Pôle Judiciaire Spécialisé de lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale organisée ; l’Agence de Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis ou Confisqués ; la Direction Nationale des Droits de l’Homme ; et l’École Nationale de l’Administration Pénitentiaire et de l’Éducation Surveillée.

M. Kassogué a également mis en lumière la contribution majeure de la justice au recouvrement de fonds dans le cadre du Programme National d’Éducation Financière (PNEF).

Dans le secteur minier, la justice a permis le paiement de 150 milliards FCFA sur un total de 325 milliards convenus, grâce à une procédure incluant sept chèques payés au Receveur Général du District de Bamako et un jugement homologué.

En outre, le ministre a annoncé la saisie, depuis le début de l’année 2025, de biens d’une valeur estimée à 166 milliards FCFA. Au niveau des Cabinets d’instruction, un montant de plus de 3,599 milliards FCFA a été recouvré, ainsi que l’inscription de propriété portant sur deux Titres Fonciers (TF) et un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’une valeur de 439,750 millions de FCFA.

Le ministre a souligné l’impact positif du PNEF sur l’amélioration des recettes des différents services de l’État en fin d’année

Il n’y a plus de pitié pour les délinquants en col blanc.



Par Tam tam info News