Le Ministre Bakary Yaou Sangaré salue le rythme accéléré de la mise en œuvre des accords bilatéraux entre Alger et Niamey

La coopération nigero algérienne était au centre de la rencontre entre une délégation nigerienne conduite par le ministre d’État en charge de l’intérieur et une délégation algérienne.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur de la République du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, a salué, mardi 19 Mai 2026 à Alger, le rythme accéléré de la mise en œuvre des accords bilatéraux signés lors de la réunion de la Grande Commission mixte algéro-nigérienne, tenue à Niamey en mars dernier.

Le chef de la diplomatie nigérienne a fait cette déclaration au sortir d’une audience accordée par le président de la République de l’Algérie , M. Abdelmadjid Tebboune à une délégation nigérienne composée, notamment du ministre d’Etat de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire de la République du Niger, le Général de Division Mohamed Toumba, et du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré qui a indiqué que la visite, en Algérie, de cette délégation de « très haut niveau » s’inscrit dans le cadre « du suivi des conclusions de la Grande Commission mixte algéro-nigérienne ».

Il a rappelé la visite effectuée par le président de la République du Niger, Chef de l’Etat, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, en Algérie, en février dernier, suivie de la tenue de la Grande Commission mixte qui a été couronnée par la signature d’une vingtaine d’accords.

Il a souligné, à cet égard, l’importance “d’ un mécanisme de suivi permanent et régulier pour s’assurer de la mise en œuvre effective des conclusions de cette Grande Commission mixte”, notant que les deux pays ont mis en place un mécanisme de suivi sur la base duquel des délégations « se déplacent régulièrement de part et d’autre pour faire le point sur la mise en œuvre ».

Le ministre nigérien des Affaires étrangères a exprimé la grande satisfaction de son pays quant à « la vitesse avec laquelle tout ce dont on a convenu lors de cette Grande Commission mixte est en train de se dérouler », précisant que « pratiquement tous ces accords ont connu un début d’exécution » et que certains « sont même en mode accéléré », avec un taux d’exécution « nettement au-delà de nos espérances ».

Le ministre Bakary Yaou Sangaré a fait savoir, dans ce contexte, que les membres des délégations des deux pays ont tenu, en marge de l’audience, des séances de travail bilatérales avec leurs homologues respectifs pour « faire le point des différents projets liés à notre coopération ».

Selon l’anp, M. Sangaré a ajouté que la délégation nigérienne est venue en Algérie pour « rendre compte au président Algérien , des avancées qui ont été enregistrées et prendre aussi les instructions pour de nouvelles orientations », ainsi que pour « transmettre à Monsieur le Président le souhait exprimé par le Président de la République du Niger, le Général Abdourahamane Tiani, de prospecter d’autres horizons et de nouveaux domaines de coopération, tout en veillant à instaurer un mécanisme de suivi périodique et continu ».

Le ministre a conclu en soulignant que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a prodigué « ses conseils et orientations » à la délégation nigérienne, tout en la chargeant de « transmettre ses remerciements à son frère, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani ».

Le ministre d’État Mohamed Toumba reçu à Alger par son homologue Saïd Sayoud

De son côté, le ministre d’État de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire, le Général de division Mohamed Toumba, a été reçu, le mardi 19 mai 2026 à Alger, par son homologue algérien de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud.

Le ministre nigérien effectue une visite de travail en Algérie à la tête d’une importante délégation composée du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, du ministre de l’Énergie, ainsi que du secrétaire général du ministère du Pétrole.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Niger et l’Algérie dans les domaines de la sécurité, de l’administration territoriale, de l’agriculture, de l’énergie et des transports, rapporte l’agence nigerienne de presse.

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