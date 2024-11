Niamey abrite la conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel

Le Premier Ministre du Niger, M. Mahamane Ali Lamine Zeine a présidé, ce mardi 19 novembre 2024 au Centre International des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, la cérémonie d’ouverture de la Conférence internationale de solidarité avec les peuples du Sahel sous le thème « Pour l’unité anti-impérialiste paix et amitié entre les peuples ».

Trois (3) jours durant, les participants à cette rencontre, organisée par le gouvernement du Niger en collaboration avec le secrétariat exécutif du Pan Africanism Today (PAT)et l’organisation des peuples d’Afrique de l’Ouest (WAPO) avec la société civile, débattront sur des sujets en lien avec la souveraineté et la lutte contre l’impérialisme.

En présidant la séance inaugurale, le Premier Ministre a rendu un hommage au peuple nigérien qui mène depuis le 26 juin 2023, une lutte héroïque pour sa souveraineté sous la conduite du Conseil National pour Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et qu’en choisissant ainsi de faire de la ville de Niamey, un faisceau lumineux de la configuration de l’alliance des Etats du sahel, les organisateurs de cette conférence honorent, à plus d’un titre, les peuples du Burkina Faso, de la république du Mali, et du Niger, pour leur résilience et leur détermination à sortir du joug néocolonialiste, leurs aspirations pour la paix, à la solidarité entre les peuples et au progrès socio-économique partagé.

« Ce faisant, c’est l’attention de l’Afrique tout entière et de tous les peuples épris de paix et de liberté que vous focalisez sur nos trois pays du sahel central qui tracent la voie d’une Afrique libre et prospère » a-t-il souligné.

Le Premier Ministre a par ailleurs rappelé les sanctions injustes imposées contre son pays malgré lesquelles le peuple nigérien est resté débout, et déterminé, refusant de courber l’échine faisant ainsi l’admiration du monde entier par cet exemple de dignité.

« C’est l’histoire d’une Afrique libre et indépendante qui est en train de s’écrire dans la confédération de l’alliance des Etats du Sahel », a-t-il dit.

Après avoir exhorté les acteurs de la lutte contre l’impérialisme à intensifier le travail de mobilisation et d’éclairage qu’ils font si bien pour la promotion de la dignité humaine en Afrique, M. Ali Mahamane Lamine Zeine de souligner que les pays de l’AES sont ouverts pour travailler, avec tous les pays respectueux notre souveraineté et qui accepte une coopération mutuellement avantageuse.

« Le Mali, le Niger et Burkina ne veulent mener la guerre à personne, la seule chose que nous souhaitons qu’on nous laisse en paix », a-t-il précisé.

Les acteurs de la lutte se prononcent

Le président de l’Organisation des Peuples d’Afrique de l’Ouest (WAPO), M. Philipe Toyo Noudjnoume a pour sa part indiqué qu’ils sont à Niamey pour marquer leur solidarité aux peuples du Sahel. Il s’est dit heureux des réalisations faites par les dirigeants de l’AES en peu de temps.

Le secrétaire exécutif de Pan Africanism Today (PAT), M. Jonis Gheid Alosow à, quant à lui, encouragé les peuples qui luttent contre l’impérialisme.

« Votre victoire est la nôtre » s’est-il réjoui.

Le président du comité national d’organisation, M. Mamane Sani Adamou d’indiquer qu’après avoir dénoncé les accords de coopération ainsi que la fermeture des bases militaires françaises et la reprise du contrôle de nos ressources minières, il faut maintenant s’atteler à assoir les bases de notre souveraineté.

Le représentant des organisations de la société civile nigérienne, M. Abdourahmane Oumarou dit Abder de l’urgence panafricanisme a rendu un hommage mérité aux prédécesseurs leaders panafricanistes et anti -impérialistes sans occulter les actions phares menées par le président du CNSP pour la souveraineté du Niger.

Le représentant de l’Assemblée internationale des peuples ainsi que le gouverneur de Niamey, le général de brigade Abdou Assoumane Harouna ont aussi pris la parole lors de cette cérémonie d’ouverture.

Cette rencontre regroupe les dirigeants des partis progressistes, des syndicats et partis de gauche, de diverses organisations d’Afrique, de la Diaspora et les amis internationaux du panafricanisme.

Les travaux ont débuté cet après-midi avec un panel axé sur le thème « l’impérialisme déchaîné, signe de la fin », note -t-on.

La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des membres du CNSP, du gouvernement, des diplomates accrédités au Niger, des leaders religieux et coutumiers ainsi que de plusieurs autres personnalités.