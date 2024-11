Marche de soutien des organisations de la société civile nigerienne au CNSP

Les organisations de la société civile nigerienne ont organisé hier une marche de soutien au CNSP dans ses actions de refondation de notre pays.

La synergie des organisations de la société civile Nigérienne a organisé, le samedi 16 novembre 2024 à Niamey, une marche populaire suivie de meeting en soutien au Conseil National pour la sauvegarde de la Patrie (CNSP).

Cette manifestation qui a débuté tôt dans la matinée au niveau de la place toumon de Niamey pour finir au niveau de la place de la concertation, a enregistré la présence des membres du CNSP, des autorités de la région de Niamey et de plusieurs autres personnes, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Dans une déclaration faite à l’occasion, le coordonnateur de cette synergie M. Mohamed El kebir a rappelé quelques actions salvatrices posées par le Chef de l’État dans le cadre d’affirmation de notre souveraineté et de la gouvernance.

Il s’agit notamment du retrait des forces françaises et américaines sur le sol nigérien ; du retrait au sein de la CEDEAO; de la baisse du prix du carburant ainsi que la réduction à 50% des frais des prestations sanitaires, la réduction du prix du ciment ; la construction bientôt d’une deuxième raffinerie à Dosso ainsi que la création de deux sociétés minières nationales .Recommandations à l’endroit des Chefs d’Etat de l’Alliance des États du Sahel (AES)Dans cette déclaration, M. Mohamed El kebir a, par ailleurs, notifié aux trois chefs d’État de l’alliance des États du Sahel (AES) que le Peuple de la Confédération de l’AES n’a plus besoin de démocratie importée, copiée-collée et de partis politiques modélisés en déphasages avec nos réalités socio-culturelles .

Il a, par la suite, demandé aux trois dirigeants de l’AES d’abandonner le narratif transition au profit de refondation dans les actes de gouvernance dans nos trois Etats.M. Mohamed Elkebir a en outre souhaité l’accélération, d’ici le 28 janvier 2025, d’un parfait retrait définitif de la Cedeao, de l’OTAN, et l’intégration des peuples par les mécanismes légaux d’intégration au sein de la Confédération.

Il a formulé le vœu d’accélerer la mise en place de la Banque d’Investissement et du Fonds de stabilisation afin que nous parvenions dans un bref délai à profiter de notre pleine souveraineté avec la planche à billet AES qui va tourner et générer notre propre monnaie.

Les organisateurs de cette manifestation ont enfin recommandé aux chefs d’État de l’AES de tout mettre en œuvre pour davantage contrecarrer toutes les tentatives de déstabilisation en cours avec l’aide de ALLAH.

Scolaires et Étudiants répondent favorablement à l’appel de la synergie Les structures syndicales des scolaires et Étudiants du Niger se sont mobilisées pour la réussite de cette manifestation.

Lors de leur intervention le représentant de l’Union des Scolaires du Niger (USN) , de l’Union des Étudiants de l’université de Niamey (UENUN) et de l’Union des Etudiants des Instituts et Ecoles Professionnelles et Techniques (UEIEPTN) ont réaffirmé leur engagement en faveur des idéaux du CNSP.

La mobilisation des membres du CNSPPlusieurs membres du CNSP ont pris part à cette marche de soutien en leur faveur.

Lors de sa prise de parole , le Chef d’État -major particulier du Président du CNSP , le colonel Ibro Amadou Bacharou a transmis aux manifestants les salutations du chef de l’État, le général Abdourahamane Tiani.

Il a, à cette occasion, insisté sur l’importance de la Paix, de la stabilité et de la lutte contre la pauvreté dans cette marche de refondation.

Le colonel Ibro Amadou Bacharou a enfin appelé tous les nigériens à l’unité.

Pour sa part, le gouverneur de Niamey, le général de brigade, assoumane Abdou harouna a particulièrement insisté sur l’importance de l’unité d’action entre les nigériens afin de mieux contrecarrer les velléités des ennemis de la nation nigérienne.

» Nous vous avons à l’oeil où que vous soyez et dorénavant vous ne tromperez plus les nigériens » a-t-il indiqué. Ceux qui ont passé le clair de leur temps à insulter, injurier, diffamer le Niger ne seront plus autoriser à se présenter à un poste électif au Niger.

Le message est clair, limpide et sans ambages, les apatrides, dehors.

Tam tam info news