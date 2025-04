Niamey et Abuja renouent le dialogue…

Après plusieurs mois de crispations diplomatiques, les autorités du Niger et du Nigéria multiplient les signes d’apaisement.

C’est ainsi que le ministre nigérian des Affaires étrangères est arrivé , hier,16 avril à Niamey.

Auparavant , une rencontre préalable entre les deux chancelleries avait déjà permis, début mars, d’amorcer un dialogue autour des enjeux de sécurité transfrontalière.

Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Maitama Tuggar, est arrivé hier, mercredi 16 avril à Niamey pour une visite de travail.

Ce déplacement s’inscrit dans un processus de rapprochement entre Abuja et Niamey, après plusieurs mois de tensions provoquées par l’avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) en juillet 2023 et les sanctions cruelles de la CEDEAO contre le Niger.

Les deux chefs de la diplomatie entendent mutualiser leurs forces sur plusieurs aspects d’intérêt commun

Cette décision fait suite à une séance de travail ayant regroupé, le mercredi 16 avril 2025 à Niamey au Niger, le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, M. Bakary Yaou Sangaré et son homologue Nigerian, M. Yusuf Maitama Tuggar, à la tête d’une forte délégation, selon le communiqué ayant sanctionné la rencontre.

Cette visite du Ministre nigérian des Affaires Etrangères, M. Yusuf Maitama Tuggar au Niger marque un tournant décisif pour les relations bilatérales tendues depuis des mois à la suite des événements du 26 juillet 2023.

Elle témoigne aussi de la volonté des deux États de prendre un nouveau départ pour renforcer la coopération qui existe entre la République du Niger et la République Fédérale du Nigeria notamment la coopération mixte Nigéro-Nigerianne qui intervient sur plusieurs questions d’intérêt commun.

Accompagné d’une forte délégation, le chef de la diplomatie nigériane, M. Yusuf Maitama Tuggar a été accueilli dans la ferveur et l’enthousiasme par Son homologue, BAKARY Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur dans un esprit fraternel qui caractérise les relations chaleureuses et amicales ayant toujours existé entre les peuples des deux pays, rapporte un communiqué issu de cette rencontre qualifiée de ‘’fructueuse’’ et qui a porté sur plusieurs aspects d’internet commun.

La communiqué relève que ‘’les échanges se sont déroulés dans un climat de grande cordialité, et ont permis de faire un examen approfondi sur les défis qui se posent aux deux pays, et les sujets majeurs qui font l’actualité, aux plans sous régional, régional et international’’.

Selon toujours cette même source, les questions abordées au cours de cette séance de travail, ‘’pourraient renforcer les relations entre les populations et les gouvernements du Niger et du Nigeria dont la redynamisation de la Commission Mixte Nigéro Nigériane de Coopération (CMNNC) et la consolidation des acquis’’.

Les deux parties ont exprimé ‘’la nécessité de renforcer la coopération économique notamment l’opérationnalisation des marchés transfrontaliers, les questions énergétiques, la construction du Gazoduc, le Chemin de Fer Kano-Kastina Jibiya Maradi, la construction du gazoduc transsaharien, les autoroutes transsahariennes, la fibre optique transsaharienne, les services bilatéraux en matière de transport aérien, des comités bilatéraux locaux, la micro-diplomatie, les taxes et les tarifs, la lutte contre la désertification, les politiques de bon voisinage, les questions d’immigration, d’éducation, de tourisme, les nouvelles technologies de l’information et de communication, l’agriculture, l’élevage, et les infrastructures’’.

A cet égard, les deux ministres ont convenu de coopérer et d’assurer le suivi autant que possible de ces questions à travers la Commission Mixte Nigéro-Nigeriane de Coopération.

Au cours de leurs échanges, les deux Ministres se sont félicités de la qualité des relations de fraternité, d’amitié, de coopération et de bon voisinage qui lient le Niger et le Nigeria, réaffirmé leur commune volonté d’impulser et de dynamiser la coopération bilatérale entre les deux pays, pour la hisser à la hauteur de leurs ambitions et des attentes légitimes de leurs peuples respectifs, qui aspirent à la paix, à la sécurité et au développement.

Sur le plan sécuritaire, le communiqué conjoint issu de cette rencontre a évoqué la menace terroriste frontalière des deux pays.

A cet effet, les deux délégations ont réaffirmé leur engagement à unir leurs forces pour combattre ce fléau qui existe depuis plusieurs années dans cette zone et qui compromet la mise en œuvre effective de tous les programmes de développement initiés par les gouvernements des deux pays.

Dans le même ordre d’idée, M. Bakary Yaou Sangaré et M. Yusuf Maitama Tuggar ont exhorté les ministères de défense des deux pays à poursuivre leur opération en matière de sécurité.

Les délégations se sont ensuite déclarées convaincues de la nécessité de continuer la coopération au plan social, politique, économique, scientifique et culturel entre les deux pays et ont convenu d’accroître les échanges mutuels à tous les niveaux, notamment à travers la tenue régulière des réunions de comité des experts, de Conseil des Ministres et de la Haute Autorité de la Commission Mixte Nigéro-Nigeriane de Coopération.

A cet effet, les deux ministres des Affaires étrangères ont exprimé la nécessité de mettre en place un Comité consultatif mixte qui va réunir toutes les parties prenantes concernées des deux pays pour relever les défis communs et explorer les perspectives pouvant favoriser leurs citoyens.

Enfin, M. BAKARY Yaou Sangaré a exprimé ses sincères remerciements à son frère et homologue du Nigeria pour sa visite à Niamey avant de lui demander de transmettre la gratitude et la reconnaissance du Président de la République du Niger, Chef de l’Etat, du Gouvernement et du peuple nigérien au Gouvernement et au peuple du Nigeria.

Pour sa part, M. Yusuf Maitama Tuggar a aussi exprimé ses sincères remerciements au gouvernement et au peuple de la République du Niger pour l’accueil et l’hospitalité qui ont été réservés à lui et sa délégation et a invité Son homologue, à se rendre au Nigeria pour une visite officielle de travail.

Notons que cette mission diplomatique de haut niveau est la première depuis les événements du 26 juillet 2023, qui marque l’arrivée au pouvoir du CNSP. Depuis lors, les relations entre les deux États sont tendues surtout avec les lourdes sanctions imposées par la CEDEAO et la fermeture des frontières entre le Niger et son voisin du sud, le Nigeria.

Une première initiative en ce sens avait été observée début mars, lorsque le chef de la diplomatie nigérienne, Bakary Yaou Sangaré, a reçu l’ambassadeur du Nigéria à Niamey, Mohammed Sani Usman. À cette occasion, les deux responsables avaient évoqué les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale, dans un climat encore marqué par des divergences sur les questions de sécurité transfrontalière.

Selon la diplomatie nigérienne, les échanges ont notamment porté sur la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée dans la zone frontalière. Niamey avait exprimé ses réserves quant à un nouveau dispositif de contrôle mis en place par le Nigéria à ses frontières, jugé contraignant pour les populations riveraines. Les deux parties avaient alors convenu de la nécessité d’une concertation technique, tout en réaffirmant leur volonté de maintenir le dialogue face aux défis sécuritaires partagés.

Dans la foulée, les autorités nigériennes ont annoncé la réorientation de leur stratégie militaire dans le sud-est du pays, avec le lancement de l’opération « Nalewa Dole » à Diffa. Cette initiative intervient après le retrait du Niger de la Force multinationale mixte, dans une volonté affichée de renforcer l’autonomie de ses forces armées, en particulier pour la protection des infrastructures stratégiques.

Cette évolution bilatérale s’inscrit dans une dynamique régionale plus large. En janvier 2025, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont confirmé leur retrait de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), bouleversant les équilibres diplomatiques et sécuritaires dans la sous-région. Une situation qui a conduit le président ghanéen, John Dramani Mahama, à entreprendre une médiation du 8 au 10 mars dans les capitales de l’Alliance des États du Sahel (AES), appelant à un dialogue inclusif pour éviter une rupture définitive avec la Cédéao.

Des tensions toujours vives, mais des signaux de détente

Depuis le coup d’État du 26 juillet 2023, les relations entre le Niger et le Nigéria sont restées tendues, notamment en raison du rôle joué par Abuja dans l’adoption des sanctions de la Cédéao et la menace d’une intervention militaire contre Niamey. Des efforts de décrispation ont toutefois été engagés, comme en témoigne la visite, en août 2024, du chef d’état-major des armées nigérianes, conclue par la signature d’un protocole d’accord sur la coopération sécuritaire.

Malgré ces avancées, les différends demeurent. Le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, a récemment accusé Abuja de collusion avec la France pour tenter de déstabiliser son régime, des accusations formellement rejetées par les autorités nigérianes. Dans un entretien accordé à la chaîne Al Jazeera, le chef d’état-major de la défense nigériane, le général Christopher Musa, a rappelé l’importance des liens historiques et géographiques entre les deux pays, niant toute intention hostile de la part de son gouvernement.

La visite de Yusuf Maitama Tuggar à Niamey a ainsi constitué une étape décisive vers la relance d’un dialogue politique et sécuritaire, dans une région où les équilibres sont plus que jamais fragiles.

