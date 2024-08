Niamey n’est plus isolée par voie terrestre…

Après la remise en service de la RN1 Niamey-Dosso, la RN3 Niamey kollo vient d’être rétablie après d’importants travaux d’entretien. Les voies d’accès à Niamey avaient été fortement endommagées par des pluies diluviennes.

La route nationale RN31, qui relie Kollo à Niamey, a été officiellement remise en service, le dimanche 25 août 2024, après plusieurs jours de fermeture en raison des fortes pluies enregistrées, rapporte l’agence nigérienne de presse.

En effet, les travaux d’entretien nécessaires pour réparer les dégradations ont été menés à bien sous la supervision des cadres du Ministère des Transports et de l’Equipement sur les directives du Colonel Major SALISSOU MAHAMAN SALISSOU, Ministre des Transports et de l’Equipement.

Ainsi, ces travaux de réparation ont été exécutés par l’Entreprise MOREY avec des moyens conséquents déployés pour leur exécution dans les meilleurs délais.

Présent à la réouverture, le Colonel Major SALISSOU MAHAMAN SALISSOU a souligné l’importance de cet axe routier pour l’économie de notre pays.

De ce fait, »Il était impératif de restaurer la circulation sur cet axe non seulement pour la population riveraine, mais aussi pour l’ensemble du pays », a-t-il déclaré.

Le ministre a également salué l’effort des équipes sur le terrain, qui a permis de rétablir la circulation dans des conditions optimales et aussi dans le respect de la sécurité routière.

Aussi, le Ministre des Transports et de l’Equipement a exhorté les usagers de la route à faire preuve de prudence et au respect des consignes de sécurité.

Avec la réouverture de la RN31, c’est un nouveau pas qui est franchi dans le désenclavement de la capitale, et un exemple concret des efforts déployés par le ministère des Transports et de l’Equipement et conformément à la lettre de mission à lui confiée par le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), Chef de l’ État, Son Excellence le Général de Brigade ABDOURAHAMANE TIANI’

Les techniciens du ministère de l’équipement ont réorienté leur énergie et leur détermination pour remettre rapidement en service la voie Niamey ballayara, qui est aussi hors service.

Les pluies diluviennes abattues sur notre pays cette année, nous rappelle de la nécessité d’avoir des infrastructures routières de qualité et capables de résister aux intempéries.

Dans un passé, pas trop lointain, des entrepreneurs véreux, soutenus et assistés par des politiciens mafieux et des techniciens corrompus ont réalisé des infrastructures routières de très mauvaise qualité et à des prix exorbitants.

Aujourd’hui, nous sommes entrain de récolter les conséquences de cette culture mafieuse qui a régné sur notre pays ces dernières décennies.

Il est impératif de diligenter une enquête approfondie sur toutes les infrastructures routières et autres nouvellement construites et de sanctionner les éventuels manquements.

Zancen kassa ne, labou sanni no.

Par Tam tam info News