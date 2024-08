Des malfrats enturbanés embastillés…

Alors qu’ils croyaient qu’ils étaient encore entre 2011, 2023, période durant laquelle ils agissaient en toute impunité, par ce qu’ils se sont rosis , des responsables coutumiers, administratifs et municipaux, pris la main dans le sac ont été embastillés et jetés en prison en attendant leur jugement.

La scène se passe dans le département de kantche où un détournement présumé des vivres destinées à la distribution gratuite à la population de Matamèye a été détectée.

Selon une source bien informée, des responsables coutumiers et municipaux auraient convaincu une des responsables chargée de cette opération, que dans cette zone ce seraient eux seuls qui ont le pouvoir de procéder à une telle opération. Celle ci aurait obtempéré, et plusieurs destinées à la population nécessiteuse se sont retrouvées au marché.

Informées de cette supercherie, les autorités régionales ont diligenté une enquête.

A l’heure actuelle, plusieurs arrestations ont été opérées dont celles des représentants du chef de canton, des membres du comité de distribution et des agents communaux des communes de Daouché et Tsaouni.

Le dossier est actuellement en instructions au niveau de la justice.

Ce qui est choquant et révoltant dans cette affaire, c’est la perdition des valeurs morales de dignité et de l’honneur.

Comment peut-on expliquer que des représentants d’un chef traditionnel, censés incarner la vertu et l’honneur descendent si bas pour voler des vivres destinées à la population qui en a grandement besoin.

Le Niger d’aujourd’hui n’est plus la caverne d’Ali baba des politiciens véreux et mafieux. Ce pays appartient à tous ses filles et fils sans distinction aucune.

Les malfrats qui ecumaient les rues et se paradaient en toute impunité sont désormais une denrée rare.

C’est pourquoi, il n’y aura aucune circonstance atténuante lors du traitement de l’affaire de Matamèye.

Qu’on se le dise une bonne fois pour toute, tolérance zéro.

Zancen kassa ne, labou sanni no.

Par Tam tam info News

