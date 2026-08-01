Niger : 66e anniversaire des Forces armées nigériennes : appel au renforcement opérationnel et engagements…

Ce samedi 1er août 2026, les Forces armées nigériennes (FAN) ont célébré à Niamey le 66e anniversaire de leur création lors d’une cérémonie solennelle rassemblant autorités militaires, représentants des forces de défense et de sécurité (FDS) et familles des personnels.

La journée a mis à l’honneur les femmes et les hommes engagés quotidiennement dans la défense du territoire, la protection de la souveraineté nationale et la sécurisation des populations et de leurs biens.

Le Chef d’État‑major des Armées, le Général de Division Salaou Barmou, a prononcé un discours appelant les FAN à poursuivre le renforcement de leurs capacités opérationnelles.

Il a souligné quatre valeurs essentielles pour faire face aux défis sécuritaires actuels : la résilience, la cohésion, le professionnalisme et la persévérance.

« Notre devoir est d’assurer la sécurité des citoyens et l’intégrité du territoire », a rappelé le chef militaire, insistant sur la nécessité d’adapter les moyens et la formation aux menaces contemporaines.

La commémoration a également été marquée par un moment de recueillement en mémoire des militaires tombés sur le champ d’honneur.

Les autorités ont rendu hommage au sacrifice des soldats et salué l’engagement de l’ensemble des personnels des FAN et des FDS, dont le rôle demeure central dans la stabilité du pays et la protection des populations.

La cérémonie a permis de rappeler l’importance d’un soutien continu aux forces armées tant en termes de matériels et de formation qu’en matière de conditions sociales pour les familles des militaires afin de consolider la capacité du Niger à faire face aux défis régionaux.

À l’issue de l’événement, plusieurs initiatives de renforcement et de coopération ont été évoquées comme pistes prioritaires pour les mois à venir.