Coopération Niger–BOAD : 60,6 milliards FCFA pour l’ONAHA et la NIGELEC après l’audience présidentielle…

Son Excellence le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI, Président de la République, Chef de l’État, a accordé une audience, ce mardi 28 juillet 2026, à M. Serge EKOUÉ, Président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD).

Au cours de cette rencontre, le Président de la BOAD a fait le point sur l’actualité de l’institution bancaire sous-régionale et les deux parties ont échangé sur les grands axes de la politique gouvernementale.

À l’issue de l’audience, un tour d’horizon de la situation nationale a été effectué. Quatre secteurs prioritaires ont été particulièrement abordés : la sécurité alimentaire, l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.

S’agissant de l’énergie, qualifiée par le Chef de l’État de « secteur des secteurs », les deux parties ont réaffirmé leur engagement à aller jusqu’au bout des projets en cours. Le Président de la République a insisté sur le caractère stratégique de ce domaine pour la souveraineté du Niger.

Les discussions se sont également articulées autour du Programme de la Refondation de la République 2025-2029.

Dans ce cadre, le Ministre de l’Économie et des Finances a présenté les grandes orientations de l’action gouvernementale.

Le Président de la République a pris acte de ces orientations et a donné des directives au Premier Ministre pour la mise en œuvre de cette feuille de route, selon une dépêche de la présidence.

L’engagement a été pris de poursuivre l’accompagnement de la République du Niger dans la réalisation de ses ambitions et de ses projets de développement.

L’audience s’est déroulée en présence de S.E.M. Ali Mahamane Lamine ZEINE, Premier Ministre ;

Dr. Soumana BOUBACAR, Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, Chef de l’État, Porte-parole du Gouvernement ;

Dr. Maman Laouali Abdou RAFA, Ministre de l’Économie et des Finances ; M. Salim Mahamadou GADO, Directeur de Cabinet Adjoint du Président de la République, Chef de l’État.

60,6 milliards de CFA de la BOAD pour renforcer les capacités de l’ONAHA et de la NIGELEC

Le Ministre de l’agriculture et de l’élevage et son homologue de l’énergie ont procédé, ce mardi 28 juillet 2026, à la signature de deux conventions respectivement de 30 milliards de CFA pour l’ONAHA et 30,6 milliards de CFA pour la NIGELEC, en présence du Premier Ministre Ali Mahaman Zeine, et au terme d’une séance de travail ayant regroupé la partie nigérienne et une délégation de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), conduite par son président, M. Serge Ekue.

Cette séance de travail a réuni les membres de la délégation de la BOAD ainsi que plusieurs responsables nigériens, dans le cadre des échanges portant sur le renforcement de la coopération entre le Niger et l’institution financière ouest-africaine.

Au terme de cette rencontre, le ministre des Finances, M. Laouali Abdou Rafa, a indiqué que le président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD), en visite de travail à Niamey, a été reçu par les plus hautes autorités nigériennes afin de faire le point sur la situation de l’institution ainsi que sur l’état de sa coopération avec le Niger.

Le ministre Nigérien de finances a également annoncé que cette visite a été marquée par la signature de deux importantes conventions de financement. La première, d’un montant de 30 milliards de FCFA, est destinée au renforcement des capacités de l’Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAH), à travers l’acquisition d’équipements et de matériels devant lui permettre de contribuer efficacement à la mise en œuvre du programme de grande irrigation initié par le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani.

La seconde convention, d’un montant d’environ 30,6 milliards de FCFA, est consacrée au renforcement des capacités de la NIGELEC. Selon le ministre, ce financement permettra la réalisation d’un programme énergétique de 23 mégawatts destiné à accroître les capacités de production électrique du pays.

M. Laouali Abdou Rafa a souligné que ces deux projets s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de Refondation de la République. Ils visent à soutenir le développement des activités économiques, notamment à travers l’amélioration de la production agricole par l’irrigation, le renforcement de l’offre énergétique, la transformation des produits agro-sylvo-pastoraux et la promotion du développement industriel, rapporte l’agence nigerienne de presse.

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