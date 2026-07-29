Niger : souveraineté retrouvée, armée consolidée, diplomatie en mouvement

Le récit de Human Rights Watch publié le 23 juillet 2026 depuis Nairobi s’inscrit dans une logique d’accusation systématique qui refuse de voir l’essentiel : le Niger n’est pas un État à l’arrêt, mais un pays qui a repris la main sur son destin, ses alliances et ses priorités nationales (Human Rights Watch, 23 juillet 2026 ; Gouvernement du Niger). Trois ans après le 26 juillet 2023, les autorités ont enclenché une refondation concrète, visible à travers les réformes institutionnelles, la modernisation de l’administration publique, la réorganisation des institutions, les réformes des finances publiques, les nouvelles orientations économiques, la montée en puissance des forces de défense et la diversification diplomatique (Gouvernement du Niger ; Agence Nigérienne de Presse (ANP) ; RTN).

La démonstration est d’abord militaire. En un an, plus de 25 000 hommes ont été recrutés dans les Forces de défense et de sécurité, avec plus de 150 milliards de FCFA engagés pour leur équipement (Présidence de la République du Niger, entretien RTN du 25 décembre 2024 ; Gouvernement du Niger). Le ministre de la Défense a fixé l’objectif de 100 000 soldats à l’horizon 2030, alors que l’armée comptait environ 33 000 hommes au moment où cette ambition a été annoncée (Ministère de la Défense nationale ; RTN ; Le Sahel). Le Niger ne se contente plus d’annonces : il construit une armée plus nombreuse, mieux équipée et adaptée aux exigences d’une guerre asymétrique. Cette transformation repose sur l’acquisition de matériels de dernière génération, notamment des drones de reconnaissance et de combat, des avions de surveillance, des hélicoptères, des blindés, des chars T-72 modernisés, des systèmes d’artillerie, des moyens de défense antiaérienne, des véhicules tactiques, des équipements de vision nocturne, des moyens modernes de transmission et de renseignement ainsi que des capacités accrues de surveillance des frontières (Gouvernement du Niger ; RTN ; Africa Intelligence ; Ministère de la Défense).

Les livraisons récentes confirment cette montée en puissance. En mai 2026, les États-Unis ont remis aux forces nigériennes neuf conteneurs de matériel militaire évalués à 2,3 millions de dollars, soit environ 1,2 milliard de FCFA (Ambassade des États-Unis au Niger ; Département d’État des États-Unis). La Russie a également fourni des équipements lourds, notamment des chars T-72, de l’artillerie montée sur camions, des moyens de défense et d’autres équipements militaires, tandis que la coopération avec la Türkiye s’est renforcée à travers des formations spécialisées, des accords techniques et des appuis dans le domaine des drones et des technologies de défense (Africa Intelligence ; Gouvernement du Niger ; ANP). Ces réalisations témoignent d’un pays qui diversifie ses partenaires, sécurise ses approvisionnements stratégiques et renforce continuellement sa capacité opérationnelle sur le terrain (ANP ; Gouvernement du Niger ; Africa Intelligence).

Sur le plan diplomatique, le Niger a également marqué des points. La visite du général Abdourahamane Tiani en Algérie, en février 2026, s’est déroulée dans un climat de fraternité et de travail, avec une réception au plus haut niveau à Alger (Communiqué conjoint Algérie – Niger, 17 février 2026 ; Radio Algérienne ; Anadolu Agency). En juin, à Ankara, Recep Tayyip Erdoğan a accueilli le président nigérien et a qualifié le Niger de pays « ami et frère » en Afrique, un signal qui confirme la place que Niamey occupe désormais dans les nouveaux équilibres régionaux (Présidence de la République de Türkiye ; ANP). Les accords conclus avec l’Algérie et la Türkiye couvrent l’énergie, la santé, l’enseignement supérieur, le commerce, les infrastructures, la formation diplomatique ainsi que la coopération sécuritaire, confirmant un repositionnement diplomatique solide et concret (Gouvernement du Niger ; ANP ; Communiqué conjoint Algérie – Niger).

Cette dynamique s’appuie également sur des réformes internes d’envergure. Le gouvernement a engagé une profonde rationalisation de l’administration, une réforme de la gouvernance publique, la réorganisation de plusieurs établissements et entreprises publics, le renforcement de la discipline budgétaire, la modernisation des finances publiques, la refondation du cadre juridique de plusieurs secteurs stratégiques ainsi que des mesures destinées à améliorer l’efficacité de l’action de l’État (Conseil des ministres du Niger ; Gouvernement du Niger ; Ministère des Finances). Les autorités ont également fait de la souveraineté énergétique, du développement des infrastructures, de la sécurisation des ressources stratégiques et de la création du Commandement des forces de protection et de développement des priorités nationales (Présidence de la République du Niger ; Gouvernement du Niger). Le Niger ne suit plus une trajectoire définie par d’autres. Il construit la sienne, progressivement, avec des choix assumés et des priorités nationales clairement définies.

C’est précisément cette réalité que le récit de Human Rights Watch passe largement sous silence. Au lieu de présenter le Niger uniquement sous un angle anxiogène, il convient d’observer les faits : un État qui réorganise ses institutions, modernise son administration, renforce son armée, développe des partenariats diversifiés et affirme sa souveraineté à travers des décisions, des investissements et des résultats tangibles (Gouvernement du Niger ; ANP ; Communiqué conjoint Algérie–Niger ; RTN).

Par Ousmane Jazy