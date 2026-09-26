Uranium du Niger : un accord historique avec Global Atomic sans la France…

L’État du Niger a signé, le mercredi 23 septembre 2026, un accord stratégique avec la compagnie Global Atomic portant sur le permis d’exploitation uranifère de Madaouela.

Cet accord marque une nouvelle étape dans la valorisation des ressources nigériennes, désormais négociées hors de l’influence française, depuis le 26 juillet 2023.

Au terme de cet accord, Global Atomic s’engage à verser une redevance de 10 millions de dollars (environ 5,73 milliards de FCFA) et à créer 1 000 emplois directs.

En outre, l’État nigérien détient désormais une participation de 40% au capital de la société, contre seulement 10% dans les précédents accords.

Pour mémoire, le permis Madaouela 1 avait été attribué en 2016 à la compagnie canadienne Goviex, conduisant à la signature d’accords en 2019 prévoyant une participation de 10% pour le Niger.

Après cinq ans de tergiversations sans mise en exploitation effective, le gouvernement nigérien, sous la direction du Président Abdourahamane Tiani, a reproché à Goviex de ne pas respecter ses engagements et a décidé de ramener le permis dans le domaine de l’État en juillet 2024.

La compagnie canadienne avait alors intenté des arbitrages internationaux contre le Niger, avant de se raviser et de renégocier à travers une nouvelle entité, Global Atomic. L’accord signé découle de ce processus intense et laborieux, désormais conclu avec l’abandon des procédures d’arbitrage.

Par Namalka Bozari