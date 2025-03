NIGER, Halte à l’infantilisation du CNSP et du Peuple nigérien

Depuis la Déclaration du Cercle Indépendant de Réflexion et d’Actions Citoyennes, CIRAC sur les Assises de la Refondation, le Think Tank fait bizarrement l’objet d’attaques parfois contraires à nos Valeurs sociales fondamentales de vivre-ensemble .

La raison ? Encore cette Question du Pardon et de l’oubli dans les propos du Président TIANI, recevant la version officielle des Conclusions des Assises Nationales.

Comme promis, nous ne traiterons pas de la question , jusqu’à après Ramadan, in cha Allah.

Toutefois, il est important de rappeler que ce n’est pas la première fois que le Président TIANI parle de Pardon !

Dans le cadre de ce Propos , comme toujours, nous aimerions souligner, humblement, ce qui nous semble important, et qu’il faille garder constamment à l’esprit , pour être constructifs dans dans la dynamique en cours de sauvegarde de la Patrie et de Refondation de l’Etat.

Cesser d’infantiliser le CNSP

1.1. Le CNSP a choisi librement et de son plein gré de dénoncer les mécanismes de domination de notre pays, et de revendiquer clairement sa souveraineté amenée . Il a bénéficié pour cela, du soutien absolu du Peuple nigérien dans sa Majorité écrasante.

Le CNSP s’est vu octroyé de fait une légitimité qui lui permet de diriger le pays selon sa VISION, et les Engagements pris dès les premières heures de son arrivée au Pouvoir.

Donc aucune Foce sociale ne peut Lui opposer quelque chantage que ce soit.

1.2. Le CNSP est issu des diverses couches sociales du pays. Il a connu comme ses Concitoyens, tous les flux, reflux, les manipulations et autres actes de mauvaise gestion ayant caractérisé l’histoire politique de notre cher pays le Niger.

Donc les Membres du CNSP connaissent tous les Acteurs principaux de la vie sociopolitique . Ils les connaissent dans leurs qualités et leurs défauts.

Il en de même pour les Cadres Nigériens sur lesquels ils ont certainement un Fichier minimal de départ qu’ils ne cessent certainement pas d’étoffer graduellement et sûrement.

Ainsi procède les Régimes militaires après les Coups d’état même pour ceux qui ne sont pas dans une Vision de Refondation.

Ce qui retarde le déploiement de leur plein potentiel, c’est évidemment la question sécuritaire, cette Guerre intensive imposée aux pays de l’AES.

Sinon ils ont la claire conscience que pour les questions militaires, la qualité de la Ressource humaine et les Valeurs d’engagement sincère sont déterminants pour gagner. Au demeurant, le Président TIANI avait dénoncé la Médiocrité comme contre-valeur à décourager.

Cesser dinfantiliser le Peuple nigérien

Le Peuple nigérien décomplexé a incontestablement une Conscience citoyenne prospective, liberée depuis l’avènement du CNSP. Il aspire à redevenir Nigerien Tout Court.

Les échecs de la politique politicienne ont conduit à son éveil sur l’importance de la bonne gestion des Affaires publiques .

Le CNSP a libéré cette énergie, et la canaliser dans le sillon de l’engagement patriotique pour Sauvegarder la Patrie, pour la souveraineté totale du pays .

Aujourd’hui, nous avons un Peuple qui s’est donné comme Arme fatale la Prière, et la mobilisation citoyenne.

Nos Concitoyens, les Nigériens Tout Court, ne sont plus manipulables à volonté. Même leur moment silence est parlant…

Combattre les relents de Pensée unique

La Déclaration du Think Tank CIRAC, nous alerte sur les velléités re-instauration de la Pensée unique, voire de l’absence de Pensée.

Dans cette phase de Refondation de la Nation, les Cercles de Réflexion comme le CIRAC , ont un rôle important à jouer en matière de production de stratégies multiformes, et d’éveil des Consciences.

Le parcours de CIRAC demontre à suffisance que ces Animateurs étaient dans l’engagement patriotique déjà sous le Régime déchu.

Nous avons en mémoire les Actions Citoyennes de soutien au peuple Frère du Mali en lutte contre l’impérialisme. Cela un à moment où le Régime déchu était clairement du côté de la France et de ses Affidés africains.

Après le 26 juillet 2023, le CIRAC a produit des Réflexions stratégiques de grande facture, utiles pour la marche à venir de la Refondation.

Enfin le CIRAC est dans son rôle d’évaluation des Conclusions des Assises Nationales.

La participation de son Président intuiti personae aux Assises Nationales, ne saurait l’empêcher de donner son Avis citoyen sur les Récommandations des Assises.

Nous n’avons même pas commencer à produire les briques de la Refondation…

Donc Restons concentrés sur la SAUVEGARDE de la PATRIE et la REFONDATION de l’Etat.

Par Elhadj MAIGA Alzouma