26 mars 2025, application concrète des recommandations des assises nationales de la refondation…

Le 26 mars prochain marquera le début de l’application des recommandations des assises nationales de la refondation au cours d’une cérémonie officielle où le président du Cnsp prêtera serment en sa qualité du président de la République.

Cette cérémonie officielle marquera le début de l’application concrète des recommandations majeures issues des Assises nationales de la refondation, dont une transition de cinq ans et l’adoption d’une nouvelle charte constitutionnelle.

Après plusieurs semaines de consultations et la remise officielle du rapport de la commission technique, les autorités nigériennes vont mettre en œuvre les décisions issues des Assises nationales.

À cet effet, le ministère de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire du Niger organise, le 26 mars 2025, une cérémonie officielle au Centre Mahatma Gandhi de Niamey pour lancer l’application des Résolutions et Conclusions de ces assises.

Cette cérémonie fait suite à la remise officielle du rapport final des Assises nationales de la refondation au général Abdourahamane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), qui s’est déroulée le 10 mars dernier, rapporte l’agence africaine de presse.

Les Gouverneurs de toutes les régions ont reçu instruction de faciliter la participation des représentants régionaux à cet événement majeur de la vie de la nation.

Des résolutions d’envergure à mettre en œuvre

Il faut se rappeler que les participants à ces assises nationales pour la refondation ont formulé plusieurs recommandations parmi lesquelles l’élévation du chef de l’état au grade le plus élevé de l’armée nigerienne, sa consécration comme président de la République, l’instauration d’une période de transition de cinq ans, renouvelable, la dissolution des partis politiques existants et l’adoption d’une nouvelle charte adaptée aux « réalités socio-culturelles » du pays.



Les différentes constitutions qui avaient existé étaient toutes d’inspiration française et ne cadraient nullement avec les réalités socio culturelles nigeriennes.

Elles

étaient des simples copie collées des constitutions françaises. Les participants aux assises nationales pour la refondation ont proposé une charte ancrée dans les traditions nigeriennes.

L’avant-projet de la Charte de la Refondation, dont APA a obtenu une copie, revêt une valeur constitutionnelle et abroge l’Ordonnance N°2023-02 du 28 juillet 2023. Il instaure une période de Refondation de 60 mois, renouvelable et s’articule autour de trois axes majeurs : les valeurs et principes fondamentaux, les missions des nouvelles institutions et la structuration des organes de gouvernance.

Le rapport des Assises recommande également l’élévation du général Tiani au grade de général d’armée, « en reconnaissance au rôle historique » qu’il a joué dans le processus de refondation du pays, selon les termes du général Mohamed Toumba, ministre de l’Intérieur.

Une nouvelle ère constitutionnelle avec Tiani à sa tête

En vertu des conclusions des Assises nationales, le général Abdourahamane Tiani assurera les fonctions de président de la République du Niger durant les cinq prochaines années. Cette décision confirme son rôle central dans la gouvernance du pays pour toute la durée de la période de Refondation.

Lors de la remise du rapport le 10 mars, le général Tiani a qualifié cet événement d’« étape d’une marche qui a commencé en 2023 à Agadez », soulignant l’importance de ce processus inclusif dans la transition politique du Niger.

La Charte, qui constituera le nouveau cadre institutionnel du pays, établit de nouveaux organes de gouvernance, dont le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), le Gouvernement de la Refondation, et le Conseil Consultatif de la Refondation (CCR).

Cette cérémonie de lancement s’inscrit dans un contexte politique particulier, près de deux ans après le renversement d’un régime sous ordre français , qui a entraîné une reconfiguration des alliances régionales et internationales du Niger, notamment une rupture avec plusieurs partenaires traditionnels et un rapprochement avec des partenaires plus sûrs et moins condescendants.

Le Niger d’aujourd’hui fier de sa pleine souveraineté et de son indépendance totale est dans une dynamique d’intégration poussée au sein de la confédération de l’AES avec le Burkina Faso et le Mali.



Sa vision est d’abord panafricaniste, une Afrique décomplexée et fière.

C’est ce Niger nouveau qui a balayé l’ordre ancien depuis le 26 juillet 2023 qui avance inexorablement vers des lendemains meilleurs.

