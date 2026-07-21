Visite de Mme Sahle‑Work Zewde : le Niger, première étape de la revue de l’UNOWAS

Le Président de la République, Chef de l’état, Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, a reçu en audience Son Excellence Madame Sahle‑Work Zewde, ancienne Présidente de la République fédérale démocratique d’Éthiopie et Envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies.

Mme Sahle‑Work Zewde conduit la Revue stratégique indépendante (RSI) du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS), mandat confié par le Conseil de sécurité.

Au cours de leur entretien, l’Envoyée spéciale a présenté les objectifs de sa mission : évaluer la mise en œuvre du mandat de l’UNOWAS en matière de prévention des conflits, de bons offices et de partenariat.

Pour cela, elle effectuera une tournée dans les États membres de la CEDEAO et de l’AES afin de recueillir les analyses et recommandations des autorités nationales, des partis politiques et des organisations de la société civile. Les conclusions de ces consultations seront consignées dans un rapport qui sera soumis au Conseil de sécurité.

Mme Sahle‑Work Zewde a précisé que le Niger constitue la première étape de sa tournée régionale.

Elle a rappelé ses liens anciens avec le pays, notamment sa mission d’observation électorale en 1993, et a salué les progrès récents observés au Niger.

Le Chef de l’État a pris note des explications fournies et a réaffirmé l’engagement des autorités nigériennes à contribuer pleinement à ce processus de revue.

La visite comprenait également une audience avec le Premier ministre, S.E. Ali Mahamane Lamine Zeine.

Les échanges, tenus au cabinet du Premier ministre, ont porté sur les priorités régionales sécurité, gouvernance, réponse humanitaire et développement et sur la nécessité d’une assistance internationale respectueuse des réalités nationales et des choix souverains.

Le Premier ministre a salué la démarche inclusive de la RSI et a appelé à des recommandations pragmatiques et opérationnelles, tout en insistant sur le renforcement des mécanismes de coopération régionale pour mieux prévenir et gérer les crises transfrontalières.

Les autorités nigériennes ont affirmé leur disponibilité pour poursuivre le dialogue et contribuer à la consolidation de la paix, de la sécurité et du développement au Sahel.