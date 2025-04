Niger-USA : relance des relations bilatérales à Washington…

En marge de ses rencontres et réunions avec les institutions de Betton Woods , le premier ministre, mahamane Ali Lamine Zene s’est entretenu avec un responsable du département d’État américain pour relancer la coopération nigero américaine.

Après plusieurs mois de tensions consécutives au coup d’État de juillet 2023, le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a été reçu cette semaine à Washington par un haut responsable du Département d’État américain pour relancer la coopération entre les deux pays.

Le Premier ministre nigérien Ali Mahamane Lamine Zeine a rencontré cette semaine à Washington l’ambassadeur Troy Fitrell, haut responsable du Bureau des Affaires africaines au Département d’État américain, pour discuter des moyens de renforcer les liens politiques, économiques et commerciaux entre Niamey et Washington. La rencontre a été rapportée le vendredi 25 avril 2025 par le Département d’État sur X.

Cette initiative diplomatique intervient alors que les relations entre les deux pays ont traversé une période de turbulence. À la suite du coup d’État du 26 juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum, les autorités nigériennes ont dénoncé en mars 2024 les accords militaires avec les États-Unis, aboutissant au départ progressif des forces américaines de leur base stratégique d’Agadez, dans le nord du pays.

En parallèle, l’ambassade des États-Unis à Niamey a rouvert à la mi-mars ses services consulaires, suspendus depuis le 31 décembre 2024 pour des raisons administratives. Les autorités nigériennes avaient alors souligné qu’il ne s’agissait pas d’un signe de crise diplomatique, évoquant une réorganisation interne du personnel consulaire américain.

Dans son communiqué consulté par APA, la représentation américaine a réaffirmé son « engagement à fournir au public des services de qualité, efficaces et sécurisés », ainsi que sa volonté de « faciliter les voyages légaux, soutenir les citoyens américains et renforcer les liens » entre les deux pays.

Les USA et le Niger entretiennent des bonnes relations. L’arrivée au pouvoir du président Trump qui accorde la priorité à l’Amérique d’abord semble être une très bonne chose pour le Niger qui n’accepte plus la politique de paternalisme et de condescendance d’antan.



Par Tam tam info News