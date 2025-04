Les pays africains appelés à la solidarité active…

Poursuivant son offensive diplomatique pour porter loin la voix de la confédération de l’AES, le ministre malien des affaires étrangères est intervenu au Forum Crans à Casablanca où il a appelé les pays africains à être solidaires.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Mali, Abdoulaye Diop, a lancé un appel fort à l’ouverture du Forum Crans Montana, le vendredi 25 avril à Casablanca, plaidant pour l’autodétermination des nations africaines. Il les a exhortés en outre « à faire preuve de solidarité active ».

« Personne ne viendra régler nos problèmes à notre place. Il nous faut une transformation profonde, une industrialisation et des partenariats mutuellement bénéfiques », a-t-il déclaré.

S’exprimant au nom de la Confédération des États du Sahel (AES), M. Diop a pris la parole, affirmant l’unité de la position sahélienne. Il a salué le Maroc pour son rôle constructif en Afrique, remerciant le Roi Mohammed VI pour son leadership en matière de transformation, d’ouverture et de solidarité, et soulignant l’importance de l’appui constant du Maroc aux pays de l’AES, rapporte l’agence africaine de presse.

Sur la situation sécuritaire dans le Sahel, il a souligné que ces pays ne luttaient pas seulement pour leur propre sécurité, mais aussi pour éviter la propagation de l’insécurité. M. Diop a dénoncé les conséquences des interventions occidentales, en particulier en Libye, accusées de déstabiliser la région. « Nous sommes aussi victimes », a-t-il insisté.

Le ministre a ensuite mis l’accent sur quatre axes : la perception de l’Afrique, la dynamique dans le Sahel, l’initiative royale pour l’accès des pays sahéliens à l’Atlantique, et les mutations géopolitiques mondiales. Il a critiqué l’image déformée de l’Afrique véhiculée par les médias internationaux, appelant à une « révolution mentale » sur le continent.

Sur le plan économique, il a plaidé pour une transformation structurelle basée sur l’industrialisation et l’autonomisation des économies africaines. Il a illustré son propos en évoquant le coton malien et burkinabè, qui, transformé localement, pourrait créer des emplois et de la valeur.

Concernant l’initiative royale pour l’ouverture des pays sahéliens sur l’Atlantique, M. Diop a vu en cela une opportunité stratégique de désenclavement et de diversification des échanges. Il a réaffirmé l’adhésion du Burkina Faso et du Niger à cette vision.

Dans une perspective plus globale, le ministre malien a exprimé ses préoccupations face à l’ordre international actuel, marqué par la loi du plus fort et l’hypocrisie. Il a déploré l’impuissance du multilatéralisme à résoudre les crises internationales, en particulier au Moyen-Orient, et a appelé à une redéfinition pragmatique des rapports internationaux.

En clôture, M. Diop a exhorté les pays africains à faire preuve de solidarité active, soulignant que lorsqu’un pays africain souffre, c’est à l’Afrique de répondre. « Quand l’Afrique souffre, c’est d’abord à l’Afrique de répondre », a-t-il conclu sous des applaudissements nourris.

La voix de l’AES est audible un peu partout au plan international, avec comme leitmotiv la souveraineté et l’indépendance totale des états africains.



Par Tam tam info News