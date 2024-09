Normalisation en perspective des relations entre le Niger et le Bénin

En brouille diplomatique depuis les évènements du 26 juillet 2023, les relations Nigero Béninoises sont en voie de normalisation.

Après la visite officielle des deux anciens présidents béninois à Niamey, le séjour d’une délégation de haut niveau conduite par le ministre d’État en charge de l’intérieur au Bénin, la présentation des lettres de créance du nouvel ambassadeur du Bénin au Niger, les deux chefs de la diplomatie des deux pays se sont rencontrés en Chine en marge du forum sino africain pour colmater les brèches.

Le Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur M. Bakary Yaou Sangaré s’est entretenu, le vendredi 6 septembre 2024 en marge des travaux du Sommet 2024 du forum de coopération Sino-Africain à Beijing, avec son homologue béninois M. Olou Ségou Adjadi Bakary sur la coopération bilatérale entre le Niger et le Bénin, rapporte l’agence nigérienne de presse.

Au cours de cet entretien, les deux personnalités ont discuté de la normalisation en cours sous le leadership de leurs Chefs d’États respectifs et des relations entre les deux pays, indique un communiqué du ministère des affaires étrangères, selon lequel les deux délégations se sont félicitées de la présentation, le 6 Août 2024, des copies figurées des lettres de créances du nouvel ambassadeur du Bénin auprès de la République du Niger et la convocation à une date qui sera arrêtée de commun accord de la 12ème session de la grande commission mixte de coopération Niger-Bénin.

Selon toujours la même source, « la partie nigérienne a, en outre, fait part de ses préoccupations sécuritaires qui bloquent la réouverture de la frontière entre les deux pays dans la droite ligne des échanges antérieurs ».

Quant à la partie béninoise, elle a rassuré la partie nigérienne et réitéré la disponibilité de ses autorités compétentes à œuvrer au rétablissement rapide de la coopération et au renforcement de la confiance entre les deux pays.

Le communiqué rapporte également que les deux parties se sont convenues sur la poursuite des échanges entre les autorités compétentes des deux pays, notamment lors de la prochaine rencontre à New York en marge des travaux de la 79ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies.

Il convient de souligner que la fermeture de la frontière nigero béninoise a un impact considérable sur les échanges entre les deux pays.

Jusqu’au 26 juillet 2023, le port de Cotonou était considéré comme le port naturel du Niger.

Plus de la moitié des marchandises et autres biens du Niger transitaient par ce port. Mais la posture belliqueuse prise par les autorités béninoises lors du bras de fer entre le Niger et la CEDEAO et la présence des forces armées françaises au Bénin ont sérieusement entamé cette relation de confiance.

Gageons simplement que lors des pourparlers de New York, l’esprit de dialogue et les intérêts supérieurs des deux peuples soient privilégiés par les deux ministres.



Par Tam tam info News