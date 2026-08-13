Accident tragique entre deux bus de transport voyageurs : Mise au point du Ministre des transports à l’encontre des sociétés impliquées

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, Colonel-Major Abdouramane Amadou, a tenu, le lundi 10 août 2026, une rencontre de mise au point avec les responsables des sociétés de transport voyageurs STM et SONITRAV, impliquées dans le tragique accident survenu le vendredi 7 août 2026 dans la région de Maradi.

Cet accident a malheureusement occasionné vingt-deux (22) décès, trente-sept (37) blessés, ainsi que d’importants dégâts matériels.

Selon le communiqué « Face aux responsables des deux compagnies, le Ministre a durci le ton. Sans langue de bois, il a rappelé la gravité de la situation, dans des termes choisis pour poser clairement ce problème récurrent et en débattre sans détour ».

« Il a jugé inacceptable que ce type de drame, dont la cause fondamentale demeure le comportement humain, continue d’endeuiller les populations nigériennes, alors même que l’État a engagé un vaste programme national de sensibilisation, à tous les niveaux, pour réduire significativement le nombre d’accidents de la route au Niger. » souligne le ministre dans le communiqué.

« Il a appelé à des solutions appropriées, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais, afin de mettre un terme aux comportements imprudents et irresponsables de certains conducteurs routiers, ainsi qu’à l’indulgence dont font parfois preuve leurs employeurs à cet égard », ajoute le communiqué, selon lequel « À travers une projection vidéo, le Ministre a entendu les deux parties sur leurs parts de responsabilité respectives dans cet accident, avant de leur donner des instructions fermes pour corriger les manquements constatés. »

Le Ministre a clairement indiqué que des sanctions seront prises à l’encontre de la société dont la responsabilité dans cet accident sera établie, conformément à la réglementation en vigueur régissant le transport de voyageurs. Ces sanctions pourront aller, selon la gravité des manquements retenus, de l’avertissement à la suspension, voire au retrait de l’agrément d’exploitation, sans préjudice des poursuites judiciaires que pourraient engager les autorités compétentes.

Cette rencontre s’est déroulée en présence des cadres centraux du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile, des responsables de l’Agence Nigérienne de Sécurité Routière (ANISER) et de ceux de la Gendarmerie nationale.

Par Agence nigerienne de presse