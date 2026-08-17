Souveraineté alimentaire : le CCR soutient le démarrage de la Politique Nationale de l’Agriculture…

Le Président du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR), Son Excellence Dr Mamoudou Harouna Djingarey, a pris part, ce lundi 17 août 2026, à la cérémonie officielle de lancement du processus d’élaboration de la Politique Nationale de l’Agriculture (PNA), tenue au Centre International des Conférences Mahatma Gandhi de Niamey, en présence de plusieurs membres du Conseil Consultatif de la Refondation.

Placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre, la cérémonie a été présidée par le Colonel Mahaman Elhadj Ousmane, Ministre de l’Agriculture et de l’Élevage. Elle a enregistré la présence de plusieurs hautes personnalités, notamment des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), des membres du Gouvernement, du Gouverneur de la région de Niamey, ainsi que de responsables des institutions, administrations et structures concernées par les questions agricoles et le développement rural.

Dans un contexte où l’agriculture demeure l’un des principaux piliers de l’économie nationale et constitue une source essentielle de revenus et de subsistance pour une grande partie de la population, l’élaboration de cette politique revêt une importance stratégique.

Elle devra contribuer à apporter des réponses durables aux défis liés à la production, à la sécurité alimentaire, à la résilience des systèmes agricoles et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

La participation du Président du CCR, aux côtés de plusieurs membres du Bureau et des Conseils du CCR, à cette cérémonie témoigne de l’intérêt accordé par l’institution aux grandes orientations nationales en matière de développement et de souveraineté alimentaire. Elle traduit également l’engagement du Conseil à accompagner les initiatives structurantes concourant à la refondation de l’État, au développement économique et social et à l’amélioration durable des conditions de vie des populations nigériennes.

Par Assoumane Massoi Salaou (Attaché de Presse CAB/PCCR)