La Russie a organisé, les 9 et 10 novembre à Sirius, une première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique.

Le Forum de partenariat Russie-Afrique, dont la 1 ère édition est lancée à Sirius, a été un rendez-vous diplomatique qui ambitionne de consolider les liens entre Moscou et le continent africain, selon le ministère russe des Affaires étrangères.

À l’ouverture de la Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, le 10 novembre 2024 à Sotchi, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a dressé un bilan positif des relations bilatérales russo-africaines.

Lors de la première séance plénière de la Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, tenue à Sotchi le 10 novembre 2024, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué les avancées dans les relations bilatérales entre la Russie et les pays africains.

Le chef de la diplomatie russe a souligné que les précédents sommets avaient impulsé une dynamique positive, favorisant des progrès notables dans tous les domaines. Il a évoqué le chiffre record de 24,5 milliards de dollars atteint en 2023 dans le commerce bilatéral, tout en reconnaissant que le potentiel économique reste en grande partie inexploité. « Nous devons nous efforcer de libérer pleinement ce potentiel, » a-t-il affirmé, appelant à des efforts accrus pour intensifier les échanges économiques.

En parallèle, Lavrov a mis en avant le renforcement des liens industriels et humanitaires. Il a estimé que la diversité des 18 panels de discussion organisés lors des journées précédentes reflète l’envergure de la coopération russo-africaine.

La conférence a abouti à une déclaration finale (incluant de nouvelles priorités et idées) qui sera soumise aux chefs d’État lors du prochain sommet Russie-Afrique, en vue de renforcer davantage ce partenariat stratégique.

Le chef de la diplomatie nigérienne , Bakary Yaou Sangaré, a pris part à la première conférence ministérielle Russie-Afrique.

En marge de la conférence ministérielle, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur M. Bakary Yaou Sangaré s’est entretenu avec son homologue Russe M. Sergueï Lavrov, les deux diplomates ont passé en revue un large éventail de question, notamment, le renforcement des relations russo-nigériennes; l’intensification de la coopération commerciale, économique, humanitaire et autres; la situation dans la zone saharo-

sahélienne; la coordination des actions au sein de l’Onu et d’autres organismes internationaux.

Moscou et Niamey ont jugé inacceptable la politique de diktat occidental et ont dénoncé les méthodes néocoloniales dans les relations entre l’Occident et les États souverains.

Il faut noter que le programme de la première journée comprenait 19 tables rondes et événements thématiques couvrant une variété de sujets stratégiques. Parmi les thèmes annoncés, la coopération en matière de lutte antiterroriste, le développement de partenariats dans l’enseignement supérieur, ainsi que des initiatives pour prévenir la militarisation de l’espace et renforcer la sécurité internationale de l’information.

Des discussions sur la coopération agricole, la collaboration en santé pour la lutte contre les maladies infectieuses et des projets d’exploration géologique sont également prévus.

Ce forum a aussi été marqué par une table ronde intitulée « Russie – Afrique : dans la lutte pour la vérité » qui a mis en lumière des personnalités de premier plan comme Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de Rossiya Segodnya, et Nathalie Yamb, militante panafricaniste.

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, cette conférence rassemble plus de 1 500 participants, dont plus de 40 ministres venant de divers pays africains

