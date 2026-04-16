Succès du premier Business Bridge à Madrid : Jeunes Nigériens en tête pour “Investir au Niger”…

À l’initiative de Sahel Global Servicios Es SL, une soixantaine de jeunes venus d’Afrique et d’Europe se sont mobilisés à Madrid pour faire de cette première édition du forum Business Bridge une véritable réussite.

Cet événement a été marqué par un réseautage à fort impact, la valorisation de notre culture et la promotion de notre identité.

Nous saluons les efforts des organisateurs pour avoir placé le thème « Investir au Niger » au cœur des échanges. Les discussions ont été riches et constructives, portant notamment sur les opportunités offertes aux entreprises étrangères et aux Nigériens de la diaspora, l’innovation, l’accompagnement des femmes et des jeunes, ainsi que les défis structurels et la diversité culturelle. Ces thématiques ont captivé l’ensemble des participants.

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Nos remerciements vont également à l’Ambassadrice d’Espagne pour sa présence, au Directeur Général de l’AMV , au représentant de l’ambassade du Sénégal à Madrid, à celui de la Mauritanie, à la Présidente du Haut Conseil des Nigériens de France, à la promotrice de la Nuit du Niger en Belgique, ainsi qu’aux étudiants et aux différentes diasporas (camerounaise, cubaine et bien d’autres) qui ont honoré cette rencontre.

Nous avons eu le plaisir de joindre l’utile à l’agréable en clôturant cette première édition par une magnifique prestation d’Abel Zamani.

Rendez-vous est d’ores et déjà pris, In shaa Allah, pour l’édition 2027.

Nouroudini Issaka Adamou

Rainatou Adamou Harouna

Abel Zamani

Ali Ousseini Goumey

Source: Halimatou Salissou publication FB