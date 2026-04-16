Le premier ministre reçoit le ministre libyen des Affaires étrangères

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine, a reçu, ce jeudi 16 avril 2026, à son cabinet, le ministre libyen des Affaires étrangères, M. Eltaher Salem Elbaour à la tête d’une délégation, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Le chef de la diplomatie libyenne a indiqué être venu présenter ses salutations aux plus hautes autorités nigériennes, soulignant que les deux pays entretiennent des relations historiques qui dépassent ‘’les liens de fraternité et de mariage ‘’.

‘’Cette coopération entre la Libye et le Niger englobe plusieurs activités et consultations dans les domaines économiques et politiques ‘’ a-t-il précisé.

M. Elbaour a rappelé que sa visite fait suite à celle du ministre nigérien des Affaires étrangères la semaine dernière à Tripoli, où les deux responsables s’étaient rencontrés en marge de l’ouverture du complexe Sadam.

‘’ Des questions importantes ont été discutées lors de cette rencontre, les deux parties doivent travailler sur ces dossiers pour l’intérêt commun des deux pays ‘’ a-t-il poursuivi, annonçant que ‘’les deux délégations prendront contact pour discuter d’un protocole d’accord sur plusieurs questions importantes ‘’.

A cette occasion, M. Elbaour a transmis ses remerciements au gouvernement nigérien, notamment au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères, pour l’hospitalité dont ils font l’objet depuis leur arrivée à Niamey.

Le Ministre libyen des affaires étrangères a enfin souhaité que cette visite permette de réaliser des progrès dans la coopération bilatérale entre les deux pays.