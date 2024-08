Remise en service de l’axe Niamey-Dosso : Le Ministre des Transports et de l’Équipement officialise la réouverture après des travaux de remise en etat.

Ce jour 22 août 2024, le Colonel Major SALISSOU MAHAMAN SALISSOU s’est rendu à deux reprises a Soray sur la RN1 axe Niamey-Dosso, en premier à 5h00 afin d’encourager les équipes sur place a plus d’effort en vue d’une reprise rapide du trafic pour le bien-être de la population.

La seconde fois dans l’après-midi consacrant ainsi le rétablissement du trafic sur cet axe.

En effet, cette reprise intervient après plusieurs jours d’interruption du trafic.

En procédant a l’officialisation du rétablissement du trafic, Le Colonel Major SALISSOU MAHAMAN SALISSOU a salué au nom des plus hautes autorités l’engagement de l’Entreprise SOGEA SATOM et les techniciens pour le travail abattu en un temps record qui a permis la reprise effective du trafic.

Les travaux d’entretien ont consisté en la reconstruction des portions de route endommagées suite aux inondations, ainsi que le renforcement des infrastructures de drainage pour prévenir de futures dégradations.

Le ministre a également rappelé l’importance de l’entretien régulier des infrastructures routières pour assurer la sécurité des usagers et la pérennité des investissements et a appelé les usagers de la route à plus de prudence.

Cette réouverture marque un pas en avant pour la continuité des activités économiques dans la Capitale et un soulagement pour nos concitoyens.

Le Ministre des Transports et l’Équipement a conclu en soulignant que ces travaux constituent des mesures palliatives en attendant l’évaluation profonde de l’étendue des dégâts liés à ce défi et a exhorté les ingénieurs à mûrir les réflexions pour que des infrastructures plus sûres soient mises à la disposition des usagers

Par Resp/Com MTEQ