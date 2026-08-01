RN1 Maradi–Zinder : lancement des travaux pour renforcer la mobilité, l’intégration économique et les services de base…

Le Premier ministre, Ali Mahamane Lamine Zeine a procédé aujourd’hui , samedi 1 er août 2026, au lancement officiel des travaux de réhabilitation de la RN1, section Maradi–Zinder, longue de 234 kilomètres.

Ce chantier majeur, financé par l’État du Niger avec l’appui de la Banque mondiale via le Programme d’Investissements pour la Connectivité et la Sécurité du Niger (PICSN), marque une étape importante dans la modernisation des infrastructures nationales.

Projet structurant pour la mobilité et le commerce

La réhabilitation de la RN1 vise d’abord à améliorer durablement la mobilité des personnes et des biens entre Maradi et Zinder, deux pôles économiques et démographiques clés du pays.

En réduisant les temps de trajet et en sécurisant le transport routier, l’opération facilitera les échanges intérieurs et transfrontaliers, en particulier avec le Nigeria voisin, partenaire commercial essentiel pour le Niger.

Un impact au-delà de la chaussée

Le projet dépasse la simple rénovation de la route. Il intègre la construction et la réhabilitation d’un ensemble d’infrastructures socio-économiques destinées à renforcer la résilience et le bien-être des populations desservies.

Parmi les composantes prévues figurent :

des routes rurales pour améliorer l’accès aux marchés agricoles,

des ouvrages d’assainissement pour préserver la santé publique,

des forages afin d’assurer l’approvisionnement en eau potable,

des salles de classe pour appuyer l’éducation locale,

des Centres de Santé Intégrés pour rapprocher les soins des communautés.

Ces investissements complémentaires garantiront que les retombées économiques de la RN1 bénéficient directement aux populations riveraines et contribuent au développement humain.

Une initiative portée par la vision gouvernementale

Sous le leadership de Son Excellence le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, le gouvernement confirme ainsi son engagement à bâtir des infrastructures modernes et durables au service du développement national.

La mobilisation des ressources publiques et l’appui technique et financier de partenaires internationaux illustrent la volonté de faire de la connectivité un levier d’intégration économique et de sécurité.

Perspectives et bénéfices attendus

À moyen et long terme, la réhabilitation de la RN1 devrait :

dynamiser les filières agricoles et commerciales en réduisant les coûts logistiques, stimuler les investissements privés le long de l’axe,

améliorer l’accès aux services sociaux essentiels (santé, éducation, eau), contribuer à la stabilité régionale par le renforcement des échanges transfrontaliers.

En lançant ce chantier, le Niger affirme sa stratégie de développement fondée sur des infrastructures structurantes, conçues pour soutenir la croissance inclusive et renforcer la position du pays comme plate-forme d’échanges dans la sous-région.

Tamtam Info News