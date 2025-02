Souveraineté alimentaire : Le Niger et le Maroc entendent créer une usine de fabrication d’engrais…

Il ya quelques années, un richissime homme d’affaires nigérian avait manifesté son intérêt pour la réalisation d’une grosse usine d’engrais au Niger et plus particulièrement dans la région de maradi.

Les études techniques ont été réalisées et le dossier ficelé.

Mais selon certaines informations, une exigence flagrante de certaines autorités régionales ont fait capoter le projet, qui serait encore dans les tiroirs du gouvernorat de maradi.

Aujourd’hui avec l’avènement du Cnsp et son intérêt pour la souveraineté alimentaire, le ministre de l’agriculture annonce la création très prochaine d’une usine d’engrais au Niger en collaboration avec le Maroc.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, Colonel Elhadj Ousmane Mahamane a indiqué sur les chaînes de la RTN, le lundi 10 février 2025, avoir signé une convention avec le Maroc pour créer une usine de fabrication d’engrais adapté aux sols nigériens.

Afin de faire passer le message du CNSP et du gouvernement, ’’j’ai visité toutes les régions du Niger et l’objet était d’aller vers nos concitoyens pour leur faire comprendre la marche du Niger sur la question de la souveraineté, et ce que nous comptons apporter aux populations nigériennes surtout dans le domaine agricole et sécuritaire’’ a soutenu le Ministre de l’agriculture soulignant avoir profité de l’occasion pour ‘’être son porte-parole auprès de cette population’’.

Evoquant la situation alimentaire du pays après les évènements du 26 juillet, le Ministre a salué la résilience des nigériens, ’’un peuple brave qui attend du gouvernement des actions, et malgré le contexte difficile, nous comptons répondre à ces préoccupations’’.

S’agissant de la question de la disponibilité des engrais qui fait partie des préoccupations des agriculteurs afin d’améliorer leurs productions, le Ministre a déploré ‘’le manque de souveraineté du pays sur la question’’, annonçant avoir signé, à cet effet, ‘’une convention avec le Maroc pour créer une usine de fabrication d’engrais adapté à tous nos sols’’.

Pour ce qui est de la CAIMA, entreprise chargée de la gestion des engrais dans le pays, ’’la possibilité de commercialisation et d’importation d’engrais a été arrachée à l’institution et privatisée’’ a fait remarquer le ministre qui, à son arrivée au ministère, a ’’repris le dossier’’ vu l’importance de l’engrais pour l’agriculture.

Toujours dans ce cadre, a-t-il indiqué, ’’nous avons décidé d’aller vers des partenaires qui respectent la souveraineté de notre peuple notamment l’Inde et la Chine avec qui nous avons eu des échanges, et nous allons faire une étude d’assemblage de matériels agricoles à travers la CAIMA, avec à sa tête, un directeur intègre qui a été nommé pour redémarrer l’institution avec une rigueur dans la gouvernance’’.

Le Maroc, un pilier mondial dans la production d’engrais

La production d’engrais au Maroc s’est chiffrée à 7,72 milliards de dollars en 2022. Les exportations du royaume ont connu une progression de 43% durant ladite période, dont la majeure partie est représentée par les phosphates.

Avec plus de 70% des réserves mondiales de phosphates, le Maroc s’est positionné en tant que 5e plus grand producteur d’engrais dans le monde en 2022. Selon les données de la plateforme de statistiques Statista, le Royaume a produit 40 millions de tonnes d’engrais l’année précédente.

D’autre part, la première place du top 5 mondial est revenue à la Russie, dont la valeur des exportations s’est établie à 20,65 milliards de dollars, suivi par le Canada (13,73 MM $), la Chine (11,38 MM $) et les États-Unis (8,47 MM $).

Il faut rapidement passer aux actes, la production d’engrais à grandes échelles, permettra à notre pays d’atteindre son objectif d’autosuffisance alimentaire.

Par Tam tam info News