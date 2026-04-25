Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique – Édition 2026

La 10ᵉ édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s’est tenue du 20 au 21 avril 2026 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, réunissant chefs d’État, ministres, experts, diplomates et responsables sécuritaires autour des grands défis stratégiques du continent africain.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par SE Bassirou Diomaye FAYE, Président de la République du Sénégal, en présence de SE Mohamed Ould Cheikh El GHAZOUANI, Président de la République Islamique de Mauritanie, ainsi que de SE Julius Maada BIO, Président de la Sierra Leone. Les hautes autorités ont réaffirmé la nécessité d’un dialogue renforcé pour relever les défis sécuritaires, politiques et économiques auxquels l’Afrique est confrontée.

Le Niger a pris une part active à ces assises à travers une délégation conduite par SE Monsieur Bakary Yaou SANGARE, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, comprenant le Directeur du Centre National d’Études Stratégiques et de Sécurité (CNESS), le Colonel-major Mahamadou NOUHOU BAKO.

Durant deux journées d’échanges intenses, plusieurs panels de haut niveau avec des sessions ministérielles, des plénières et des ateliers thématiques ont permis d’aborder des sujets majeurs tels que la souveraineté africaine, la sécurité collective, la lutte contre le terrorisme, la gouvernance régionale, la souveraineté numérique et l’efficacité géostratégique du continent.

Les travaux ont notamment insisté sur la nécessité pour les États africains de consolider leurs institutions, de mutualiser leurs efforts face aux menaces transnationales et de bâtir des mécanismes de coopération adaptés aux réalités contemporaines.

La cérémonie de clôture, suivie d’une conférence de presse conjointe, a mis fin à une édition particulièrement riche en propositions et en perspectives, confirmant une fois de plus le Forum de Dakar comme un rendez-vous incontournable du dialogue stratégique en Afrique.

Source: CNESS