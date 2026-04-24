Prisons et production : un levier à activer

Le Niger se trouve à un moment charnière de son évolution pénitentiaire. La pression sur les maisons d’arrêt demeure forte, tandis que les attentes en matière de réinsertion et de souveraineté économique s’intensifient. Les données les plus récentes indiquent qu’au 31 décembre 2024, le pays comptait 15 831 détenus, dont 62 % en détention préventive, pour 41 établissements pénitentiaires (World Prison Brief, 2024). Le Document de Programmation Pluriannuelle de Dépenses 2023-2025 du ministère de la Justice souligne un taux moyen d’occupation supérieur à 100 %, avec des disparités importantes et des capacités de réinsertion encore limitées (Ministère de la Justice du Niger, DPPD 2023-2025).

C’est dans ce contexte que s’inscrit la récente visite du ministre de la Justice dans plusieurs maisons d’arrêt du pays. Au-delà du constat des conditions de détention, cette démarche traduit une volonté d’ancrer la réforme pénitentiaire dans le réel, en mettant l’accent sur la dignité des détenus, la gestion des effectifs et la nécessité de solutions concrètes pour réduire la pression carcérale. Ces visites de terrain s’inscrivent dans une dynamique déjà amorcée par les autorités, visant à renforcer la gouvernance pénitentiaire et à donner un contenu tangible à la réinsertion (Ministère de la Justice, communications officielles 2025-2026).

Dans cette perspective, orienter une partie des détenus vers le travail agricole au sein des grandes zones d’irrigation apparaît comme une piste crédible et structurante. Il ne s’agit pas de transformer la peine en contrainte économique, mais de redonner un sens au temps carcéral. Le travail devient alors un outil de discipline, d’apprentissage et de reconstruction. Cette orientation n’est pas une rupture. Elle prolonge des initiatives déjà existantes, puisque 33 établissements pénitentiaires disposent de sites de production agricole, pour une superficie estimée à plus de 215 hectares (DPPD Justice 2023-2025).

L’expérience du Burkina Faso vient confirmer la faisabilité de cette approche. Au Centre pénitentiaire agricole de Baporo, les autorités ont progressivement structuré un modèle de production encadrée. En 2023, plus de 40 hectares étaient exploités avec une production dépassant 20 tonnes de céréales (Lefaso.net, décembre 2023). En 2025, les superficies ont dépassé 130 hectares avec des productions incluant le riz, et des rendements estimés à plus de 250 tonnes en saison humide (Sidwaya, septembre 2025). Des projections récentes évoquent une montée en puissance à plus de 300 hectares avec des productions dépassant plusieurs centaines de tonnes (APA News, avril 2026). Ce modèle repose sur un principe simple : former, occuper, produire et préparer la sortie.

Pour le Niger, les bénéfices potentiels sont directs. Réduction de l’oisiveté carcérale, acquisition de compétences dans l’agriculture irriguée, contribution à la sécurité alimentaire, et allègement partiel des charges de fonctionnement des établissements. Cette approche est conforme aux standards internationaux. Les Règles Nelson Mandela reconnaissent le travail pénitentiaire comme un levier de réadaptation, à condition qu’il respecte la dignité humaine (Nations unies, Règles minima pour le traitement des détenus, 2015). L’Organisation internationale du travail encadre également ce type d’activité pour éviter toute dérive vers une exploitation non régulée (OIT, Convention n°29).

La question des effectifs mobilisables doit être abordée avec lucidité. Les statistiques détaillées récentes par profil physique ou aptitude ne sont pas publiquement disponibles. Toutefois, les données historiques montrent que la population carcérale est majoritairement composée d’adultes en âge actif. Selon l’Annuaire statistique de la Justice 2011-2015, plus de 72 % des détenus avaient entre 18 et 40 ans (INS Niger, 2016). Rapporté à la population actuelle, cela représente un potentiel estimatif de plus de 11 000 personnes dans cette tranche d’âge. Ce chiffre reste indicatif, mais il donne une idée de la capacité humaine mobilisable dans un cadre rigoureusement encadré.

Une telle orientation ne peut être généralisée sans discernement. Elle doit cibler les détenus condamnés, non dangereux, et sélectionnés sur des critères juridiques, disciplinaires et médicaux. Elle doit reposer sur le volontariat, être encadrée par l’administration pénitentiaire et appuyée par un encadrement technique agricole. Les zones d’irrigation offrent un cadre adapté, structuré et productif, bien plus que des initiatives dispersées à faible impact.

La mise en œuvre gagnerait à démarrer par des projets pilotes, adossés aux grands périmètres irrigués existants. Le dispositif devrait intégrer formation, suivi, rémunération encadrée et mécanismes de protection. Une partie de la production pourrait être orientée vers l’alimentation des établissements, une autre vers la constitution d’un pécule pour les détenus, et une troisième vers la pérennisation du système.

La réussite d’une telle politique repose sur des équilibres clairs. Ne pas intégrer systématiquement les prévenus, qui représentent la majorité des détenus. Garantir le caractère volontaire de la participation. Maintenir un contrôle strict de l’État. Assurer des conditions de travail conformes aux normes sanitaires et sécuritaires. Sans ces garde-fous, la réforme perdrait sa légitimité.

Le Niger dispose aujourd’hui des bases nécessaires pour franchir ce cap. L’administration pénitentiaire est structurée, des initiatives agricoles existent, et une volonté politique se manifeste à travers les visites et les orientations récentes du ministre de la Justice. L’enjeu est désormais de transformer ces éléments en une politique cohérente, capable de concilier sécurité, dignité et production utile.

Dans un contexte où la pression carcérale reste élevée et où la souveraineté alimentaire s’impose comme une priorité nationale, faire des grandes zones d’irrigation un espace encadré de réinsertion pourrait constituer une évolution majeure. Une réforme qui, bien conduite, dépasserait la logique punitive pour inscrire la peine dans une dynamique de reconstruction et d’utilité collective.

Par Ousmane Jazy