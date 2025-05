Visite officielle du Président du Faso à Moscou : les ministres de la Défense de l’AES reçoivent des orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

La confédération de l’AES a fait une présence remarquée et remarquable aux cérémonies commémoratives du 80 ème anniversaire de la célébration de la grande victoire russe contre le nazisme.

C’est le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, invité officiel du président Poutine qui a porté l’étendard de l’AES.

Au cours de son séjour moscovite, le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a accordé une audience le vendredi 09 mai, dans l’après-midi, aux ministres chargés de la Défense de la Confédération des États du Sahel.

Les ministres chargés de la Défense ont rendu compte de la situation sécuritaire dans l’espace AES au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, présent à Moscou dans le cadre de la célébration du 80e anniversaire de la Grande victoire russe lors de la deuxième Guerre mondiale.

» Nous avons particulièrement fait le point de l’avancée concrète de la mise en œuvre de la Force unifiée de l’AES qui enregistre des victoires sur le terrain « , souligne le porte-parole de la délégation, le ministre malien de la Défense et des anciens Combattants, le Général de corps d’armée, Sadio CAMARA.

Le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a donné aux ministres chargés de la Défense de nouvelles orientations en vue d’engranger plus de résultats positifs dans la lutte contre le terrorisme.

Selon le ministre malien de la Défense : » à travers une lecture de l’environnement géopolitique et géostratégique internationale, régionale et sous-régionale, Son Excellence le Président du Faso a donné des orientations et conseils à même d’accélérer le processus de reconquête de l’espace confédéral « .

Ces orientations participeront à la transformation » des victoires tactiques en victoires stratégiques pour le retour de la paix et la stabilité » dans l’espace AES.

Moscou voit l’AES comme signe de la détermination du Burkina Faso du Mali et du Niger,

La Russie considère l’Alliance des États du Sahel (AES) comme une manifestation de la détermination du Niger, du Burkina Faso et du Mali à construire une nouvelle architecture de sécurité régionale. C’est ce qu’a déclaré le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, qui a eu une réunion bilatérale avec son homologue nigérien, le général Salifou Modi.

« Je suis ravi de vous rencontrer. Merci d’avoir accepté l’invitation à assister aux cérémonies commémorant le 80e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique », a indiqué M. Belooussov.

« Nous nous efforçons de garantir un développement dynamique de l’ensemble des liens militaires russo-nigériens. Nous considérons l’AES comme une manifestation de la détermination du Niger, du Burkina Faso et du Mali à bâtir une nouvelle architecture de sécurité régionale et à mener une politique étrangère indépendante fondée sur leurs intérêts nationaux et leur propre potentiel », a souligné le ministre russe.

Selon lui, l’arrivée du ministre nigérien témoigne du fait que la victoire sur le fascisme est une fête commune.

Le général Modi a à son tour remercié Andreï Belooussov pour l’invitation.

Au cours des négociations, les parties ont abordé les questions d’actualité dans le cadre de la coopération militaire.

Le ministre russe de la Défense a rencontré son homologue du Burkina Faso

Le ministre russe de la Défense, Andreï Belooussov, a rencontré le ministre de la Défense et des Anciens combattants du Burkina Faso, le général de brigade Célestin Simporé. Au cours de l’entretien, les deux parties ont discuté de la coopération militaire, a fait savoir le ministère russe de la Défense.

« Le Burkina Faso est un ami proche et un allié de la Russie. Nous avons des relations amicales sincères entre nos pays. Nous avons de nombreux projets communs », a déclaré M. Belooussov.

Le ministre russe a souligné que la Russie saluait la volonté du Burkina Faso de défendre sa souveraineté.

« Je suis sûr que notre travail commun dans le cadre de l’accord de coopération militaire entre la Russie et le Burkina Faso contribuera à améliorer les capacités de combat », a ajouté le ministre russe.

De son côté, le général de brigade Célestin Simporé a souligné que la Russie et le Burkina Faso ont beaucoup progressé dans le domaine de la coopération militaro-technique, ayant mis en œuvre un certain nombre de projets. En outre, le ministre burkinabè de la Défense a remercié son homologue russe pour l’invitation à participer « à la célébration de l’anniversaire de la Grande Victoire sur le nazisme, qui a permis de libérer le monde entier et d’assurer la vie d’aujourd’hui ». « Nous vous transmettons les vœux fraternels de tout le peuple burkinabè, qui reflètent l’esprit d’amitié et de fraternité entre nos peuples », a-t-il ajouté.

La confédération de l’AES en première ligne de lutte contre le terrorisme en Afrique trouve en la Russie un partenaire fiable et déterminé à l’accompagner pour éradiquer ce mal propagé et soutenu par l’accident.



Par Tam tam info News