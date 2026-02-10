𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐡𝐞𝐥𝐢𝐞𝐧𝐧𝐞 : les Premiers Ministres du Burkina Burkina et du Niger assistent au ficsa au Tchad

Le Premier ministre du Burkina Faso Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo et son homologue du Niger, Ali Mahamane Lamine Zeine sont arrivés à N’Djamena le vendredi 6 février dernier . Ils ont été accueillis par leur homologue tchadien, Allamaye Halina.

Les deux personnalités hôtes sont au Tchad dans le cadre du Festival international des Cultures sahariens (FICSA) prévu du 7 au 14 février à Amdjarass.

Le 7 février, la délégation a quitté N’Djamena pour Amdjarass, à l’est, pour assister à l’ouverture de ce festival qui sera présidée par le Premier tchadien, Allamaye Halina, représentant le Chef de l’Etat.

Placé sous le signe du dialogue des cultures, de la fraternité et de la coopération entre les peuples sahariens, le FICSA vise à promouvoir le patrimoine immatériel, le tourisme culturel responsable et le dialogue entre les peuples sahariens, mettant en lumière les traditions, les arts vivants et l’artisanat de cette vaste région. Le festival est à sa 6e édition.

Selon les services de la Primature du Tchad, la présence des Premiers ministres du Burkina et du Niger témoignent de l’importance accordée à cette rencontre culturelle d’envergure internationale.

Le Tchad, le Burkina et le Niger ont renforcé leur coopération dans le domaine culturel ces dernières. Lors de la dernière édition du FESPACO, le Tchad a été un invité d’honneur ainsi qu’à l’inauguration du mausolée de Thomas Sankara et ses douze compagnons. De même qu’au Niger, le Tchad a été invité au Festival des civilisations du Fleuve en 2025.

La 6ᵉ édition du Festival international des cultures sahariennes (FICSA), est un rendez-vous majeur dédié à la promotion de la diversité culturelle, du tourisme durable et du dialogue entre les peuples du Sahara.

La participation de haut niveau des délégations sahéliennes a conféré à l’événement une dimension résolument politique et fraternelle, traduisant la volonté commune des États de la région de faire de la culture un vecteur d’intégration, de paix et de développement.

Le Premier ministre tchadien Allah Maye Halina a rappelé que le FICSA « dépasse le cadre d’une célébration culturelle ordinaire » et participe à la valorisation des territoires sahariens comme pôles de culture, de tourisme et d’opportunités économiques, faisant du Sahara « un patrimoine vivant, porteur de sens, de valeur et d’avenir ».

Insistant sur la complémentarité entre culture et développement, il a également indiqué que « le choix du gouvernement tchadien est clair, « celui de développer un tourisme qui valorise nos potentialités et crée des emplois durables », avant d’appeler à « un choix de fraternité : la solidarité entre les peuples du Sahara contre la division, le partage contre l’isolement, la rencontre contre la méfiance ».

Dans son allocution, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, porte-parole de la délégation burkinabé, a salué l’hospitalité tchadienne et souligné la solidité des relations historiques entre Ouagadougou et N’Djaména. Il a transmis les salutations fraternelles du Président du Faso; le Capitaine Ibrahim Traoré et rappelé que la culture constitue « un levier de cohésion sociale, de souveraineté et de développement durable », particulièrement dans un contexte sahélien marqué par des défis multiformes, rapporte l’agence d’information du Burkina.

Évoquant le thème de cette édition – « Coopération sud-sud : Culture et Tourisme durable pour des territoires inclusifs » –, il a mis en exergue la diplomatie culturelle comme instrument stratégique de rapprochement des peuples et de rayonnement international. Solennellement, il a lancé une invitation aux artistes et opérateurs culturels désireux de découvrir la richesse culturelle du Burkina Faso à prendre part à la 22ᵉ édition de la Semaine nationale de la culture (SNC), prévue du 25 avril au 2 mai 2026 à Bobo-Dioulasso.

Par leur présence à cette manifestation d’envergure internationale, les Premiers ministres burkinabè et nigérien réaffirment l’engagement du Burkina Faso et du Niger à soutenir toutes les initiatives culturelles régionales favorisant le dialogue des peuples, la fraternité africaine et l’intégration sahélienne. Cette participation s’inscrit également dans la continuité des échanges réguliers entre les hautes autorités des trois pays, les dirigeants tchadiens ayant, à plusieurs reprises, honoré de leur présence des événements majeurs organisés au Burkina Faso et an Niger, notamment, le FESPACO 2025 et l’inauguration du Mosolet Thomas Sankara entre autres.

À Amdjarass, au cœur du massif de l’Ennedi, les festivaliers ont pu voir un aperçu de la richesse culturelle des peuples du Sahara, à travers les prestations des troupes artistiques venues du Niger, du Burkina Faso, du Maroc, de la Mauritanie, ainsi que de plusieurs régions du Tchad. Un moment fort d’immersion et de communion entre les peuples du Sahara.

Tam tam info news