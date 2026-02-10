NIGER, ECHEC DE ” L’HIVER NOIR ” (Suite)

VENT GLACIAL SUR LA LAGUNE EBRIÉ

Nous avons voulu aborder immédiatement la question ” DU BÛCHER ” , dans la suite de notre premier propos sur “l’hiver noir ” , annoncé par le Président Ibrahim TRAORE .

L’Actualité récente notamment la réaction des Autorités ivoiriennes , suite aux propos du Président Abdourahmane TIANI, qui cite le Président de ce pays au nombre des SPONSORS clairement IDENTIFIÉS de l’attaque du 28 Janvier 2o26 , contre le Niger, nous a inspiré la présente Réflexion.

Coïncidence de date ou pas, cette agression contre notre pays ne ternit pas la Joie liée à la date anniversaire de la Décision de notre pays ensemble avec le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO.

Nous avons tous observé , depuis la neutralisation des Mercenaires de l’attaque de la Base 101 à Niamey, et la compilation de preuves incontestables sur les sponsors des Assaillants , qu’UN VENT GLACIAL de PANIQUE souffle sur le LAC Ebrié à Abidjan.

Les “LIONS du SAHEL ” n’ont même pas COMMENCÉ à RUGIR que déjà, la panique s’empare des Regnants à Abidjan.

Entre convocation de l’Ambassadrice du Niger à Abidjan, la nervosité des “moutons”, des voyous désœuvrés et entretenus par le Régime en place à Abidjan, des conciliabules entre Paris, Abidjan et Cotonou, les Comploteurs professionnels contre les États de l’AES sont atteints d’un COUP de FROID jamais enregistré.

Pourquoi cette PANIQUE INHABITUELLE chez des personnes Expertes dans L’EXPLOITATION du TERRORISME , la manipulation des Opinions Publiques, la déstabilisation des États souverainistes du Sahel ?

Qu’est qui fait courir dans tous les sens, le Pouvoir à Abidjan , au point de se faire interpeller lors d’un compte Rendu de Conseil des Militaires ?

Le Régime illégal à Abidjan a bien perçu la dangerosité pour leur Chef, de l’indexation de LEUR PRÉSIDENT COMME UN SOUTIEN ACTIF du TERRORISME , et maintenant de TERRO-MERCENARISME .

Le blanchissent ou la dissolution d’image derrière celle un Gouvernement ou pays, n’est plus possible. La RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE du CONCERNÉ EST EXPOSÉE et ENGAGÉE .

Le Président Abdourahmane TIANI en décidant d’une telle salve communicationnelle a TOUCHÉ la cible. L’incrimination du Président Ouattara Alassane et Compagnie, ést suffisamment documentée , sans que cela pousse un Président de l’AES à les citer nommément.

C’est parce, la LÂCHETÉ, la CRUAUTÉ et L’IGNOMINIE QUI ONT MOTIVÉ la derrière attaque sur Niamey avec DES MERCENAIRES, ont ATTEINT UN NIVEAU où l’on ne POUVAIT PLUS CONTINUER à S’ACCOMMODER de CONVENANCES DIPLOMATIQUES.

Il faut EXPOSER POUR L’HISTORE les ASSASSINS, les RESPONSABLES de CRIMES MASSIFS CONTRE les POPULATIONS du SAHEL. Ces Criminels ne devraient plus pouvoir se cacher derrière le manteau de la responsabilité collégiale d’un Gouvernement. Ils doivent répondre et répondront individuellement de leurs ACTES CRIMINELS.

C’est la raison principale de la PANIQUE à ABIDJAN.

Il faut ajouter à cela la psychose créée par l’engagement du Président Abdourahmane TIANI de ne plus rester dans la Défensive devant des aboiements éprouvants. L’AES a la capacité de rugir.

Ils sont conscients de ce que LA PROMESSE D’UN SOLDAT PATRIOTE , N’EST PAS UN MOT EN L’AIR.

Depuis cette Déclaration du Président du Niger, les PROMOTEURS du TERRO-MERCENARIAT à Cotonou, Abidjan et Paris SONT TERRORISÉS .

Ils ne peuvent imaginer ni l’intensité encore moins le moment du rugissant des Lions du Sahel. ..

L’hiver noir va plutôt se déplacer sur d’autres contrées, in cha Allah !

Debout et Unis pour le Niger nous vaincrons !

Par Elhadj MAIGA Alzouma

