2 ans du pouvoir du CNSP, les attentes sont nombreuses

Le président de la république, chef de l’état, le général d’armée Abdourahamane Tiani s’est adressé à la nation à la veille du 2 ème anniversaire de l’avènement au pouvoir du CNSP.

Dans ce message à la nation prononcé le vendredi 25 juillet, le chef de l’État nigérien, le général Abdourahamane Tiani, est revenu sur les deux années écoulées depuis la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Il a appelé les Nigériens à l’unité, au travail et à la résilience face aux défis économiques, sécuritaires et politiques.

Il a rappelé les péripéties qui ont jalonné le parcours du combattant du cnsp confronté à une guerre d’usure menée contre le pays par les forces impérialo terroristes.

Les sanctions inhumaines, le sabotage, l’intensification des actes terroristes etc.

Dans un discours au ton à la fois ferme et rassembleur, le chef de l’État a défendu la trajectoire actuelle du Niger, qu’il a présentée comme un « choix rationnel » vers la souveraineté politique et économique.

Il a dénoncé les tentatives d’isolement et de déstabilisation du pays, pointant des « forces coalisées » opposées à l’émancipation du Niger. Celles-ci, selon lui, combinent « opérations terroristes », « manipulations économiques » et « guerres informationnelles » visant à semer le doute au sein de la population.

Le dirigeant nigérien a souligné les efforts accomplis depuis les Assises nationales de la refondation, tenues en février 2025 à Niamey. Ces consultations ont abouti à l’adoption de la Charte de la refondation du 26 mars 2025, qui fixe les fondements d’une nouvelle architecture institutionnelle. À l’issue de ce processus, le général Tiani a été officiellement investi à la tête de l’État pour une période de cinq ans renouvelables.

Parmi les avancées revendiquées, il a cité la création de la Cour d’État, de la Cour des comptes et du Conseil consultatif de la refondation, présentés comme des piliers du nouvel ordre institutionnel. Il a appelé à « ne pas perdre de vue » les objectifs collectifs de la transition, tout en reconnaissant les difficultés quotidiennes rencontrées par les citoyens.

Saluant la mobilisation autour du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie et les résultats du programme de « Grande Irrigation », il a estimé que le Niger avait « évité pour la première fois une période de soudure », avec une disponibilité alimentaire jugée satisfaisante sur le territoire.

Sur le plan politique, le général Tiani a opposé deux choix : celui du retour à un ordre soumis aux intérêts étrangers, et celui d’un projet de rupture centré sur la souveraineté nationale. Il a défendu cette dernière voie comme étant « la seule compatible avec les aspirations profondes du peuple nigérien ».

Enfin, dans un contexte marqué par des tensions régionales persistantes, le président de la transition a annoncé que les célébrations du deuxième anniversaire du CNSP seront limitées à des lectures du Coran et à des prières à travers le pays, appelant à la cohésion et à la prière pour « la réussite des projets engagés au Niger et au sein de la Confédération des États du Sahel ».



Au delà de ces thèmes généraux abordés par le chef de l’état dans son message à la nation, nous pensons au niveau de tam tam info que les Nigériens ont dans leur écrasante majorité soutenu l’avènement du cnsp car ils espèrent enfin l’instauration d’une vraie justice sociale et une lutte implacable contre la corruption, les détournements des deniers publics et les autres infractions assimilées.

Or, deux ans jour pour jour ces tares sociales continuent et une pression inégalée s’abat sur les pauvres et citoyens, les opérateurs économiques et les coucxhes vulnérables.

La pauvreté généralisée s’est empirée et l’insécurité s’installe durablement.

Il est encore possible de réajuster et de refonder nos institutions.

Aujourd’hui il faut des actions fortes pour fédérer les énergies. Le temps des discours généraux est révolu Monsieur le Président.



Tam tam info News