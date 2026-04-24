Communiqué de presse de l’association droit et développement adrodev Niger

Ce 24 avril 2026, plaise à Dieu, notre pays, le Niger commémora le 31ᵉ anniversaire de la Journée nationale de la Concorde. C’est un événement majeur dans l’histoire de notre pays, en ces moments palpitants de refondation et de souveraineté assumée.

En ces moments solennels, nos pensées pieuses vont vers les forces de défense et de sécurité qui assurent avec honneur et dignité la défense de la patrie.

Saisissant cette occasion de réjouissance et de méditation, l’association droit et développement adrodev Niger s’associe à l’ensemble des nigériens pour souhaiter une bonne fête de concorde à tous, une paix au Sahel et une journée de prière pour le retour d’une paix globale dans notre pays et dans l’espace AES.

L’article 2 en son aliéna 1 stipule que les missions de la refondation sont entre autres de lutter contre le terrorisme, préserver l’intégrité du territoire national, et assurer la paix et la sécurité des personnes et de leurs biens sur l’ensemble du pays.

Adrodev Niger exhorte le gouvernement à joindre à la cérémonie de commémoration, des prières sur l’ensemble du territoire national, afin que Dieu le tout miséricordieux nous aide à vaincre les forces du mal et assoir une paix véritable dans notre pays.

La journée de la concorde, faut-il le rappeler a été Instituée à la suite de l’Accord de paix du 24 avril 1995, et elle symbolise notre volonté commune de tourner définitivement la page des conflits internes et de bâtir une nation unie, stable et prospère.

Le 24 avril 1995 marque une date clé dans le parcours de consolidation de la paix au Niger. Ce jour-là, le gouvernement nigérien et l’Organisation de Résistance Armée (ORA) ont signé un accord majeur, fruit d’un dialogue constructif entre les fils et filles du pays.

Cette signature a permis l’intégration des ex combattants dans le processus des accords, l’Organisation le 25 septembre 2000 de la cérémonie de flamme de la paix ou plus de 2200 armes ont été incinérées à Agadez et l’adoption en 1996 de plusieurs textes encadrant la décentralisation, erc.

Une table ronde a été aussi organisée en 1995 sur les questions de développement à travers l’intégration et la réinsertion socioéconomique des combattants, la mise en œuvre des programmes d’urgence et des programmes de réinsertion socio-économiques et l’intégration de près de 3000 ex combattants.

Pour Adrodev Niger, la maxime, la paix que nous voulons pour le Niger, nous la voulons pour le reste du monde est une grande invite à la culture et à la consolidation de la paix. Elle est un appel à l’esprit de paix et de concorde et vise à promouvoir le vivre ensemble entre les différentes composantes de notre nation.

Les autorités nigériennes au premier rang desquelles, le président de la République, chef de l’État, le général d’armée Abdourahame TIANI ont fait de la consolidation de la paix au Niger, la priorité des priorités.

Depuis les évènements salvateurs du 26 juillet 2023, la paix et la concorde sont les boussoles de la refondation.

Nous invitons nos compatriotes égarés à suivre l’exemple de leurs aînés pour déposer les armes et revenir au service de la nation.

A titre de rappel , l’accord du 24 avril a ouvert la voie à une ère nouvelle, fondée sur l’écoute, la justice sociale, le développement équitable et l’intégration harmonieuse de toutes les composantes de la nation.

Par cette initiative, les parties prenantes ont posé les bases d’une paix durable, en choisissant la voie de la concertation et du respect mutuel, au service d’un idéal commun : bâtir un Niger uni, fort et solidaire.

Aujourdhui plus qu’hier, dans un contexte de refondation nationale, la Concorde reste un pilier stratégique. Le gouvernement y voit un socle essentiel sur lequel s’appuyer pour consolider les acquis de la paix et faire face aux menaces sécuritaires, notamment celles liées au terrorisme.

En cette ère de mobilisation générale, en plus de leur rôle de soldat de la patrie, chaque Nigérien est un apôtre de la paix et de la consolidation de l’unité nationale. Travaillez pour la paix, donnez le bon exemple et établissez la paix partout comme nous le recommande notre chère religion, l’islam.

En contribuant au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, vous contribuez à la restauration et à la consolidation de la paix.

Pour Adrodev Niger, en célébrant la Concorde nationale, le Niger ne se contente pas de commémorer un passé douloureux, il renouvelle chaque année un engagement collectif envers un projet de société fondé sur la paix, la solidarité, la justice, le développement, le progrès et l’unité nationale.

Cette journée est donc un puissant rappel : la paix est un héritage vivant, que chacun a le devoir d’entretenir, de protéger et de transmettre aux générations futures. Cultivons la paix, chérissons la paix et consolidons là.

En 2011, la haute Autorité à la consolidation de la paix a été créée pour cultiver et consolider l’esprit de la paix et du dialogue entre tous les nigériens.

Aujourd’hui sous la houlette du général de brigade amadou diddili, la haute autorité à la consolidation de la paix travaille d’arrache pieds pour que la paix et la concorde règnent partout au Niger. Elle travaille pour que les nigériens égarés reviennent à la raison et participent à l’œuvre de reconstruction nationale.

D’ailleurs, notre religion commune, l’islam est une religion qui met l’accent sur la paix, la justice et la coexistence pacifique entre les individus et les communautés.

Au Niger, 99% de la population se réclament être des musulmans, alors donnons l’exemple en cultivant la paix et l’amour du prochain.

Le terme arabe pour la paix est « salam ».

Les musulmans sont encouragés à préserver l’ordre public, à respecter les lois du pays et à travailler pour le bien-être de leur nation.

Ils sont encouragés à promouvoir la justice, la diplomatie et la résolution pacifique des conflits, à respecter les droits des autres nations et à travailler pour la paix mondiale.

Les enseignements de l’islam mettent l’accent sur la bienveillance, la tolérance, le respect et la justice. Le Coran englobe de nombreux versets qui appellent à la paix. Par exemple, Allah dit : « Ô vous qui avez cru, entrez en paix [soumis à Allah] totalement » (Sourate Al-Baqarah, 208). Ce verset souligne l’importance de vivre en paix et en harmonie avec les autres.

Le prophète Mohammed (paix et bénédiction sur lui) a joué un rôle essentiel dans la promotion de la paix. Il a mené des négociations avec différentes tribus pour conclure des traités de paix et a encouragé ses disciples à résoudre les conflits de manière pacifique. Il considérait la paix comme l’une des valeurs les plus importantes de l’islam. Il a montré l’exemple en traitant les autres avec gentillesse, équité et tolérance, et en réglant les différends de manière pacifique.

Le Messager d’Allah (paix et salut sur lui) a dit : « Le croyant n’insulte pas, ne maudit pas, et il n’est ni vulgaire ni grossier. » (Rapporté par al-Tirmidhī et Aḥmad).

Les musulmans sont invités à être pacifiques dans leurs interactions quotidiennes et à éviter les conflits. Ils sont également exhortés à promouvoir la paix dans leurs communautés et à travailler pour le bien-être de l’humanité dans son ensemble.

Adrodev Niger condamne vivement les agissements des groupes extrémistes et des interprétations erronées qui peuvent donner une fausse impression de l’islam en tant que religion violente.

Il est crucial de comprendre que le jihad n’est pas un appel à la violence indiscriminée ou à l’agression. L’islam condamne fermement le terrorisme, les actes de violence injustifiés et les atteintes aux droits de l’homme.

Les enseignements de l’islam promeuvent la paix, la justice, la tolérance et le respect mutuel.

le jihad en islam signifie, notamment l’effort pour s’améliorer soi-même et faire le bien, ainsi que la défense légitime en cas d’attaque ou de violation des droits. L’islam promeut la paix, la justice et la tolérance, et condamne toute forme de violence injustifiée.

L’islam promeut la paix, la justice, la tolérance et l’amour envers les autres. Il est essentiel de comprendre que le jihad, en islam, n’est pas synonyme de violence aveugle, mais plutôt d’un engagement envers la justice et la paix, en combattant les injustices et en promouvant le bien dans le monde.

A Adrodev Niger nous disons enfin que ceux qui ont été instrumentalisés et pris des armes contre leur propre pays sont des ennemis de Dieu, ils doivent revenir à la raison, se repentir et implorer le pardon de la nation pendant qu’il est encore temps.

Qu’il pleuve ou qu’il neige, le Niger avancera inexorablement dans la paix et la concorde n’en déplaise aux apatrides et autres pseudo démocrates de salon, qui, comme des margouillats sont entrain de raser les murs de lamentations.

La jalousie et la haine vont vous consumer, pendant que la confédération de l’AES s’affirme et affirme sa personnalité au sein de la communauté internationale.

En avant pour la victoire finale.



Fait à Niamey le 22 avril 2026

Le président Elhadj Daouda Tankama