Responsabilité sociétale engagée de la BIA Niger : Don d’un pavillon d’hospitalisation au CHU de Lamordé…

Sous le patronage du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, la Banque Internationale pour l’Afrique au Niger (BIA Niger) a offert gracieusement un pavillon d’hospitalisation à l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo, plus connu sous le nom de CHU Lamordé. Ce pavillon, d’une superficie de 320 m² et d’une valeur de 85 millions de Francs CFA, servira à la prise en charge des malades du service de diabétologie et d’endocrinologie, jusque-là accueillis dans des infrastructures précaires et inadaptées. Il s’agit d’un geste hautement symbolique qui illustre l’envergure des actions sociales et sociétales menées par la BIA Niger au bénéfice des populations nigériennes.

Selon le témoignage du Directeur général de l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo, cette initiative est née à la suite d’une visite de la Directrice générale de la BIA Niger, Mme Ango Aïssa Koussa, qui a constaté les conditions difficiles dans lesquelles les patients étaient pris en charge. Touchée par cette situation, elle a immédiatement décidé de doter le centre d’un nouveau bloc d’hospitalisation.

Réalisé sur fonds propres de la BIA Niger, ce pavillon comprend onze (11) salles d’hospitalisation d’une capacité totale de vingt-quatre (24) lits, deux (2) bureaux, un (1) magasin, une (1) salle d’éducation thérapeutique, une (1) salle de consultation et de soins, ainsi que douze (12) salles d’eau. Par cet investissement, la BIA Niger entend contribuer de manière significative à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des patients et au renforcement du plateau technique.

Ce n’est cependant pas la première contribution de la BIA Niger au secteur de la santé. En effet, cette filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc s’est déjà illustrée par la construction du hangar des accompagnants des malades de la Maternité Poudrière et du bloc opératoire de la Maternité Issaka Gazobi.

Au-delà de cet investissement immobilier, la BIA Niger, grâce à l’engagement et au dynamisme de sa Directrice générale, a également su mobiliser ses partenaires institutionnels pour accompagner ce projet. Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’UNICEF ont répondu favorablement à cet appel, en s’engageant à financer prochainement la construction d’une salle pédiatrique dédiée aux enfants diabétiques, ainsi que d’autres infrastructures, notamment des blocs sanitaires et une buanderie.

Mme Ango Aïssa Koussa a adressé une mention spéciale de remerciement aux représentantes résidentes du PNUD, Dr Nicole KOUASSI, et de l’UNICEF, Mme Djenaba MAHONDE, pour leur implication active dans la concrétisation de ce projet, véritable modèle de partenariat public-privé réussi au service des populations nigériennes.

Dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale, axe majeur de sa stratégie de développement au Niger, la BIA Niger a réaffirmé sa volonté de continuer à soutenir les projets et programmes de développement du pays. L’institution considère que la santé n’est pas un privilège, mais un droit fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens, sans aucune forme d’exclusion.

Pour le Ministre de la Santé, Médecin-colonel Dr GarbaHakimi, la mise à disposition de ce pavillon adapté aux besoins des patients et du personnel permettra d’améliorer significativement la qualité des soins, d’accroître les capacités d’accueil du service et d’assurer une meilleure prise en charge des malades. Il a exprimé toute sa gratitude à la BIA Niger et à sa Directrice générale pour cet investissement précieux, symbole fort de solidarité et de partenariat efficace entre le secteur privé et les institutions publiques de santé.

En conclusion, au nom du Général d’Armée Abdourahamane Tiani, Président de la République, Chef de l’État, et de Son Excellence Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre, le Ministre de la Santé a adressé ses sincères remerciements à Mme Ango Aïssa Koussa ainsi qu’aux représentantes du PNUD et de l’UNICEF pour leur soutien constant au secteur de la santé et leur réactivité face aux besoins identifiés sur le terrain.

Ce projet ambitieux vise à renforcer les capacités d’accueil et de fonctionnement des services hospitaliers, condition essentielle pour garantir le bien-être et le développement des populations. Sur une note d’espoir et de satisfaction partagée, les parties prenantes se sont quittées avec des engagements fermes pour une amélioration continue de la prise en charge des patients au Niger.

Enfin, en signe de reconnaissance, le Directeur général de l’Hôpital Amirou Boubacar Diallo a décerné un témoignage officiel de satisfaction à la Directrice générale de la BIA Niger pour son implication personnelle, sa supervision directe et son engagement exemplaire dans la réalisation de ce projet structurant.

Par DAN SARKI (Tamtaminfo News)