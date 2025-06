240 milliards de CFA de la BM pour réhabiliter les routes au Niger…

Le premier ministre, mahamane ali Lamine zeine et le représentant résident de la banque mondiale au Niger ont signé un accord pour le financement de la réhabilitation des routes au Niger.

Cette cérémonie est une marque de crédibilité de la gouvernance nigerienne.

L’accord de financement du Projet d’Intégration et de connectivité du Sud-Niger a été signé, le mercredi 04 juin 2025 à Niamey, par le Premier Ministre, ministre de l’Economie et des Finances, M. Mahaman Ali Lamine Zeine et le représentant Résident de la Banque mondiale au Niger, M. Han Fraeters.

Le Projet d’Intégration et de Connectivité du Sud-Niger (PICSN) constitue une nouvelle étape dans la poursuite de ce partenariat. Il s’agit d’un programme d’investissements d’infrastructures très ambitieux, à hauteur de 400 millions de dollars US, soit environ 240 milliards de FCFA.

L’objectif est de réhabiliter le tronçon Maradi-Zinder de la RN1 et la modernisation de 525 km de routes de desserte et de routes rurales.

Après avoir paraphé le document de l’accord, le Premier Ministre, Ali Lamine a indiqué que cette cérémonie de signature vise à « formaliser un accord qui porte sur la réalisation d’un tronçon dont le projet s’appelle projet d’intégration et de connectivité du sud-Niger qui sera exécuté sur plusieurs phases dont la route Maradi-Zinder, 232 km2 point 8 réparti en quatre lots pour permettre à des entreprises nigériennes de pouvoir compétir, y compris à certains offices comme l’ONAHA et au génie militaire », rapporte l’agence nigerienne de presse.

« Le montant est de 400 millions de dollars US, soit 240 milliards de francs CFA, c’est important de rappeler que le programme de refondation de la république 2025-2029 qui est quasiment bouclé constitue le cadre opérationnel de mise en œuvre de la vision du président de la république » a indiqué le Premier Ministre nigérien selon qui « il ne sera jamais de trop de rappeler que les routes sont un facteur essentiel de développement ».

M. Mahaman Ali de soutenir que « ce que nous essayons de faire ensemble, c’est de démontrer qu’il est possible dans une coopération avec la banque mondiale, ce qu’elle est en train faire pour permettre à nos Etats qui ont choisi le chemin de la souveraineté en réalisant des grands projets. »

« Nous allons poursuivre ce travail l’identification des ressources, les mettre à la disposition de cet objectif de réalisation efficace de tous les projets et programmes que le Niger a décidé de mettre en route. » a-t-il rassuré.

Le Premier Ministre a souligné, à cette occasion, que « le Niger est un pays vaste et il faut la connectivité des routes, et nous allons tout faire pour, avec les ressources disponibles, réaliser tout ce qu’il faut pour permettre aux régions de s’interconnecter au-delà des régions avec les deux autres pays de lAlliance des États du Sahel (AES) et au-delà tous ceux qui entourent le Niger ».

« Je voudrais vous assurer que toutes les dispositions seront prises afin de garantir une bonne exécution et l’atteinte des objectifs de développement assignés à ce projet en respectant toutes les procédures et en faisant en sorte que les ressources soient utilisées de la manière la plus intègre » a encore rassuré le Premier Ministre.

Pour le représentant résident de la BM au Niger, M. Han Fraeters, « le projet a le potentiel de transformer le poumon économique du pays et il améliorera l’accès des populations aux marchés, aux écoles et aux centres de santé, dans de meilleures conditions et à moindre coût, il stimulera la circulation des produits agricoles et la création de nouvelles entreprises et emplois, possiblement à grande échelle, dans un pays qui compte la population la plus jeune du monde ».

« Ce projet peut signifier une promesse d’avenir bénéficiant à plus de 16 millions de personnes au Niger » a-t-il annoncé notant que ce projet « prend aussi en compte les enjeux de résilience climatique afin d’assurer la durabilité des infrastructures dans un contexte environnemental exigeant et, il permettra au gouvernement de mettre en place un système d’entretien routier qui fonctionne et qui est durable. »

« Mais ce projet ne concerne pas seulement les routes : Il s’agit d’investir aussi dans l’équité territoriale, la mobilité et les services essentiels » a ajouté le représentant de la BM.

Dans cette ère de refondation de nos institutions, cette politique de permettre aux entreprises nationales et au génie militaire de soumissionner marque une étape cruciale dans l’appropriation de nos ressources par nous mêmes.

Par le passé, seules les entreprises étrangères raflaient la mise sur les grands marchés des constructions routières. Aujourd’hui, l’état met tout en œuvre pour que les entreprises nationales soient à la hauteur.

Il appartient désormais à nos entreprises de se moderniser et de recruter des cadres Nigériens compétents pour la bonne exécution de leurs marchés.

Notons que cette cérémonie s’est déroulée en présence du ministre des transports et de l’aviation civile, du ministre délégué aux finances, du directeur de cabinet et du conseiller du Premier Ministre.

Par Tam tam info News