Communiqué du Secrétariat Général du Gouvernement…

Le Président de la République, Chef de l’Etat, le Général d’Armée ABDOURAHAMANE TIANI a signé un décret portant prise de rang d’un Officier Général des Forces Armées Nigériennes et un décret portant inscription au tableau d’avancement complémentaire et promotion ou nomination au grade de Général à titre exceptionnel, d’Officiers des Forces Armées Nigériennes et de la Gendarmerie Nationale.

Aux termes du premier décret:

Le Général de Corps d’Armée SALIFOU MODY prend rang à l’appellation du Grade de Général d’armée, pour compter du 1er juin 2025.

Aux termes du 2ème décret, sont promus et nommés, à titre exceptionnel les officiers ci-après :

A) FORCES ARMEES NIGERIENNES

I. AU GRADE DE GENERAL DE DIVISION

ARMEE DE TERRE

Les Généraux de Brigade

IBRA BOULAMA ISSA

ABO TAGUE MAHAMADOU

SANI KACHE ISSA

MOHAMED TOUMBA

ASSSOUMANE ABDOU

MOUSSA SALAOU BARMOU

b) ARMEE DE L’AIR

NEANT

c) SERVICE DE SANTE

NEANT

II. AU GRADE DE GENERAL DE BRIGADE

a) ARMEE DE TERRE

Les colonels-majors et le Colonel :

MAMAN SOULEY

MAMAN SANI MAMANE KIAOU

ABDOURAHAMANE ABOU ZATAKA

AMADOU BACHAROU IBROH

ALI HAMIDOU ISSA

Médecin Colonel-major majors

ADAMOU HAMADOU

c)ARMEE DE L’AIR

Les Colonels majors et le Colonel :

П-

SALIFOU MAINASSARA

IBRAHIM MOCTAR DIALLO

ISMAEL SIDI OMAR KA

GENDARMERIE NATIONALE

AU GRADE DE GENERAL DE DIVISON

MAHAMADOU IBRAHIM BAGADOMA