À Riyad, le Président Diomaye Faye dévoile sa Vision 2050

Pour sa première visite officielle en Arabie Saoudite, le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a présenté sa Vision 2050 devant un parterre d’investisseurs internationaux lors du prestigieux forum « Future Investment Initiative 2024 ». Une intervention très attendue qui a permis au plus jeune président de l’histoire du Sénégal de détailler sa stratégie de transformation économique.

« Nous avons décidé de sortir de la logique des urgences électoralistes », a d’emblée annoncé le Chef de l’État sénégalais, marquant ainsi sa volonté de rompre avec les pratiques du passé. Sept mois après son arrivée au pouvoir, Bassirou Diomaye Faye déploie une feuille de route ambitieuse articulée autour de quatre piliers fondamentaux.

Au cœur de cette vision, la transformation locale des matières premières occupe une place centrale. « Nous avons remarqué que, de base, au Sénégal, nous avons, comme partout ailleurs en Afrique d’ailleurs, des ressources minières et minéralières importantes, mais qui sont exportées tout le temps à l’état de matière première », a souligné le Président, avant d’affirmer sa volonté d’« inverser ce cycle » pour rééquilibrer la balance commerciale du pays.

La transition énergétique constitue le deuxième pilier de cette vision. Le gouvernement sénégalais affiche des objectifs ambitieux : « Notre ambition quand on est arrivé, c’est de faire que le kilowattheure baisse au moins jusqu’à 60% », a déclaré le Président Faye. Un projet phare de 4 gigawatts d’énergie solaire est notamment en cours de développement. Les récentes découvertes de gaz offshore ouvrent également de nouvelles perspectives, notamment pour l’agriculture. « C’est connecté après le gaz pour baisser la facture énergétique. Mais c’est connecté à des usines d’urée pour avoir une agriculture beaucoup plus performante », a expliqué le Chef de l’État.

Le troisième pilier concerne l’amélioration du climat des affaires. Le pays mise sur le développement des zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs étrangers. L’Agence de promotion des investissements travaille activement à l’extension de ces zones et à leur attractivité croissante.

Le capital humain constitue le quatrième pilier de cette transformation. Avec une population dont 75% a moins de 35 ans et un âge médian de 19 ans, le Sénégal mise sur sa jeunesse pour porter sa transformation économique. « Chaque jeune que vous voyez est porteur d’un projet », a affirmé le Président Faye, qui a récemment lancé un « new deal technologique » après une visite dans la Silicon Valley.

La formation professionnelle et technique est au cœur de cette stratégie, visant à aligner les compétences de la main-d’œuvre avec les besoins du marché. Le pays prévoit également d’accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2026, un événement qui mobilisera « près de 7500 athlètes et 1500 encadreurs ».

Face aux préoccupations concernant la stabilité régionale, le Président Faye a mis en avant l’exception sénégalaise : « Nous sommes indépendants depuis 1960. On n’a jamais connu de coup d’État. Et nous avons récemment connu trois alternances démocratiques », a-t-il rappelé. Cette stabilité politique, combinée à une population jeune et dynamique, fait du Sénégal une destination attractive pour les investisseurs internationaux.

Les projections démographiques renforcent cette attractivité. La population sénégalaise devrait atteindre 38 à 40 millions d’habitants d’ici 2050, s’inscrivant dans une dynamique continentale qui verra l’Afrique compter 2,5 milliards d’habitants. « L’Afrique représente le futur », a insisté le Président Faye, soulignant l’importance du marché régional de la CEDEAO, qui regroupe déjà plus de 400 millions de consommateurs.

Dans un vibrant plaidoyer final, le Président sénégalais a invité les investisseurs à « regarder l’Afrique avec un autre œil ». « Aujourd’hui en Afrique, c’est l’émergence de nouveaux dirigeants, jeunes, qui ont mal de voir ce retard que nous accusons sur tous les plans, qui ont mal de voir ce potentiel inexploité et qui ont envie de relever le défi et de faire naître un nouvel espoir », a-t-il déclaré, avant de conclure : « Venez investir en Afrique, il y a à faire avec nous, à bâtir avec nous dans le cadre d’un partenariat fécond et mutuellement gagnant ».

L’intervention du Président Faye s’inscrit dans le cadre du « Future Investment Initiative 2024 », qui se tient à Riyad du 29 au 31 octobre sous le thème « Horizons infinis : investir aujourd’hui pour façonner demain ». Ce forum, initié il y a huit ans par le Prince Mohammed bin Salmane, s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les investisseurs internationaux cherchant à identifier les opportunités émergentes à l’échelle mondiale.