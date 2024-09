Vagues d’arrestations au Bénin : Talon veut talonner en toute… tranquillité

Alors que la communauté internationale l’attendait dans l’organisation d’élections présidentielles, le président béninois Patrice talon, qui n’a jamais respecté un de ses engagements, veut décapiter la classe politique de son pays. Après avoir embastillé l’opposition, aujourd’hui ce sont ses proches qui sont dans le collimateur de sa milice. Trois grosses pointures viennent ainsi d’être arrêtées.

En effet, hier mardi 24 septembre 2024, un tsunami a secoué les arcanes du pouvoir à Cotonou .

Une vague d’arrestations a été opérée dans le premier cercle de certains proches du président Patrice Talon.

Le gouvernement béninois pour le moment n’a pas fait aucun commentaire , mais les rumeurs circulent à grande vitesse à Cotonou.

Certains parlent d’une tentative de coup d’état, mais les plus avisés évoquent un règlement de compte machiavélique.

Les trois hautes personnalités été appréhendés : Olivier Boko jusqu’à son kidnapping était l’ami intime du président Patrice Talon et surnommé << vice président>> pour son amitié de longues dates avec le président Talon.

Mr Oswald omeky ancien ministre de la jeunesse et des sports un proche du président Patrice Talon et de Olivier Boko a été interpellé ce matin à son domicile par la garde républicaine et conduit vers une destination inconnue.

Mr homeky avait démissionné du gouvernement il y a un an et pris les commandes du projet présidentiel d’Olivier Boko.

Le colonel DJimon Dieudonné tevoedjre’.

C’est le commandant de la garde républicaine ( garde présidentielle ) et a été aussi arrêté ce matin.

Selon plusieurs sources, le tort de ces personnalités est d’avoir affiché des ambitions présidentielles pour succéder à Patrice talon qui est à son deuxième et dernier mandat selon les dispositions de la constitution béninoise.



Mais le roi talon veut certainement rempiler comme son mentor rwandais qui lui a octroyé une garde prétorienne pour assurer sa sécurité. Donc il faut frapper et vite d’où la vague d’arrestations de ses propres amis.



Par Tam tam info News