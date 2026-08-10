Abdourahmane SEYDOU: Un Grand Nigerien Tout Court s’en est allé…

Il fut l’un des plus grands Artisans de l’avènement des Grands Événements au Niger, avec le succès des 5 iemes Jeux de la Francophonie , et des 1 ers Jeux de la CEN SAD, dont il a présidé les Comités d’organisation .

L’Homme était Porteur de Valeurs sociales Africaines Fondamentales qui caractérisent le Nigerien Tout Court.

L’on pourrait rappeler par exemple , entre autres qualités humaines, sa Socialité et sa sociabilité exemplaires dans la vie privée comme dans la vie publique, son Amour de la Patrie reposant sur l’Éthique pure du Soldat qui faisait de Lui, un Citoyen constamment en Mission pour son pays, mettant les Intérêts du Niger au-dessus de Tout.

L’image que nous publions( il y manque Dr Djamila Ferdjani Membre également de la Délégation ) ,témoigne de l’humilité de l’Homme.

Il conduisait la Délégation de plaidoyer à Tripoli en Libye, pour arracher l’adhésion de la Partie iibyenne ,à l’offre nigérienne d’instituer des Jeux de la CEB SAD.

Repose en Paix Très Grand Combatant.

Tu nous manquras assurément dans cette phase vitale de Refondation en cours dans notre cher pays.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

