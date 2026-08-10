Accident mortel près de Madaoua : Le Ministère des Transports convoque lundi les sociétés STM et SONITRAV

Le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, Colonel-major Abdourahamane Amadou convoque pour lundi prochain, les sociétés de transport STM et SONITRAV, impliquées dans un accident mortel survenu vendredi 7 août 2026 aux environs de 8 heures, à la sortie de Doukou Doukou, à quelques kilomètres du village de Rezi, dans le département de Madaoua, rapporte l’agence nigerienne de presse.

Selon un communiqué du Ministère des Transports et de l’Aviation Civile rendu public ce samedi 8 août 2026, l’accident a été provoqué par une collision frontale entre un bus de la société STM, en provenance de Madaoua, et un bus de la société SONITRAV, en provenance de Zinder et transportant essentiellement des militaires en fin de formation.

Le bilan humain provisoire fait état de 22 personnes décédées sur le champ, dont 17 militaires, et de 37 blessés, précise la source.

Face à ce drame, le Ministre des Transports et de l’Aviation Civile, au nom du Président de la République, Chef de l’État, du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) et du Gouvernement, a présenté ses ‘’ condoléances les plus attristées aux familles des victimes et s’est incliné devant la mémoire des personnes décédées ‘’.

Le Ministre a également souhaité ‘’ un prompt et total rétablissement à l’ensemble des blessés ainsi qu’à leurs familles, durement éprouvées par cet accident ‘’.

Le communiqué rappelle par ailleurs que ‘’ la responsabilité de la sécurité et de l’intégrité physique des passagers incombe pleinement aux sociétés de transport. Ces dernières sont ainsi tenues de respecter strictement les normes de sécurité routière en vigueur, d’assurer l’entretien technique régulier de leurs véhicules et de veiller au respect de la réglementation relative notamment aux conditions de conduite et de repos des chauffeurs ‘’.

À la suite de cet accident, une rencontre sera prochainement convoquée avec le ministère de tutelle en charge des transports afin d’examiner les circonstances ayant conduit à ce drame et d’arrêter ‘’ des mesures fortes et durables visant à prévenir la récurrence de tels drames sur nos routes ‘’ a annoncé le Ministre des transports.

Dores et déjà, et dans cette perspective, poursuit le communiqué, »les deux sociétés de transport impliquées, STM et SONITRAV, seront interpellées dès lundi par le Ministère des Transports et de l’Aviation Civile afin d’être mises devant leurs responsabilités ‘’.

Le ministère précise que ‘’ les sanctions prévues par la réglementation en vigueur leur seront appliquées ‘’.

Cette décision intervient dans un contexte marqué par ‘’ la nécessité de renforcer le respect des normes de sécurité dans le transport routier, notamment en ce qui concerne l’état technique des véhicules et les conditions de travail et de repos des conducteurs ‘’.

Source: ANP