Le Colonel à la retraite Abdourahamane « Abdoul » Seydou rappelé à Dieu : la nation en deuil…

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune, Allahou Akbar. C’est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le rappel à dieu, il y a quelques instants du Colonel à la retraite Abdourahamane Seydou dit Abdoul.

Colonel à la retraite des FAN , il a servi notre pays avec honneur et dignité.

A l’issue de sa brillante carrière au sein des Forces armées nigériennes où il a gravi tous les échelons avant de faire valoir ses droits à la retraite.

Officier supérieur des forces armées nigériennes (FAN), formé entre autre à Bouaké, en Côte d’Ivoire, il fut commandant adjoint de la Garde présidentielle du Général Seyni Kountché (sous le régime militaire du CMS) avant de commander l’ancienne Garde Républicaine (GR) puis d’occuper le poste de chef d’état-major adjoint des FAN. Membre et porte-parole du Conseil de Salut National (CSN) du Président Ibrahim Baré Mainassara.

Il a continué le combat au sein des partis politiques.

Il a été secrétaire général du RDP , le parti de l’ex président ibrahim bare mainassara avant de rejoindre le parti de son ami hama Amadou, le lumana africa.

Il a également exercé et occupé plusieurs postes ministeriels.

En ces moments de grande tristesse, le groupe tam tam info présente ses condoléances les plus attristées à sa famille biologique, à sa famille politique, à ses proches, à ses anciens compagnons d’armes ainsi qu’à tous ceux qui l’ont connu et côtoyé.

Qu’Allah le Très-Haut lui accorde Son pardon et Sa miséricorde, et l’accueille dans Sa djannat firdaouss.

Tamtaminfo News