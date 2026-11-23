Les pays de l’Alliance des États du Sahel doivent regarder la réalité en face. La crise sécuritaire ne saurait être expliquée uniquement par le djihadisme. Elle comporte également une dimension géopolitique, marquée par des rivalités de puissances, des intérêts stratégiques et de graves accusations d’ingérence étrangère.

La France doit répondre des accusations portées contre elle.

Le 15 août 2022, le Mali a officiellement saisi le Conseil de sécurité des Nations unies, dans une lettre référencée S/2022/622, accusant la France de violations de son espace aérien, de collecte de renseignements au profit de groupes terroristes et de largages d’armes et de munitions.

Le 30 septembre 2024, à la tribune de la 79e Assemblée générale des Nations unies, le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, a expressément accusé la France de renseigner, former, financer et armer des groupes terroristes au Sahel. Ces accusations ont été reprises au plus haut niveau par Son Excellence Ali Mahaman Lamine ZEINE, Premier ministre du Niger, lors de son intervention du 26 septembre 2026 devant la 81e Assemblée générale. Il a dénoncé une entreprise française de déstabilisation et qualifié la situation sahélienne d’entreprise de recolonisation.

Ces accusations, rejetées par Paris, ne peuvent être balayées d’un revers de main. Elles exigent des investigations internationales sérieuses. Après plus d’une décennie d’interventions militaires occidentales, notamment l’opération Barkhane lancée en août 2014 et achevée au Mali en 2022, le bilan sécuritaire et les responsabilités extérieures doivent être examinés sans complaisance.

Les chiffres donnent la mesure du drame. Selon le Global Terrorism Index 2026, le Niger a enregistré 944 décès liés au terrorisme en 2024, contre 703 en 2025, ainsi que 88 incidents terroristes en 2025. Le pays occupe le troisième rang mondial des pays les plus touchés. Derrière ces chiffres, il y a des familles endeuillées, des villages traumatisés et des populations privées de sécurité.

Dans ce contexte, pourquoi accorder une légitimité politique aux directions des organisations armées ? Le JNIM et l’État islamique au Sahel disposent de réseaux transnationaux, de financements et de stratégies territoriales. Ces organisations poursuivent des objectifs idéologiques et territoriaux qui dépassent largement les revendications locales. Les frustrations communautaires doivent être traitées, mais elles ne justifient ni les massacres ni les projets de domination armée.

L’AES doit consolider ses alliances régionales.

L’excellente relation entre le Niger et l’Algérie constitue à cet égard un atout stratégique. La visite de fraternité et de travail du Président Abdourahamane Tiani en Algérie, les 15 et 16 février 2026, a réaffirmé la solidité des relations entre les deux pays. Les deux États ont convenu de renforcer le contrôle de leurs frontières et la coordination de leurs stratégies de lutte contre le terrorisme. Les 23 et 24 mars 2026, la deuxième session de la Grande Commission mixte nigéro-algérienne, tenue à Niamey, a confirmé leur volonté d’élever ce partenariat à un niveau stratégique.

La négociation politique avec les directions des organisations terroristes comporte des risques majeurs. Les contacts humanitaires destinés à sauver des vies restent possibles, mais ils ne doivent pas devenir une reconnaissance politique de groupes qui imposent leur autorité par la terreur.

La souveraineté du Sahel ne se négocie pas sous la menace. L’AES doit renforcer ses capacités militaires, son renseignement, sa coopération régionale et son indépendance diplomatique. Elle doit également exiger que les responsabilités de toute puissance impliquée dans une éventuelle entreprise de déstabilisation soient établies.

Le Sahel n’a pas besoin d’une nouvelle tutelle ni d’une paix qui consacrerait les résultats de la violence. Il a besoin de sécurité, de justice et de maîtrise de son propre destin.

Les peuples du Sahel ne doivent plus payer le prix des rivalités géopolitiques et des ambitions des puissances étrangères.

Par Ousmane Jazy