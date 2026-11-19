Après kossotori, il y a une dizaine de jours, le département de ngourti vient d’être doté d’un second marché, cette fois ci à yogo à l’extrême est du pays, à la frontière tchadienne.

Le Secrétaire général adjoint du Gouvernorat de Diffa, M. Mamane Gouzaé, a procédé, ce jeudi 19 novembre 2026, au lancement officiel du marché hebdomadaire de Yogo, dans le département de N’Gourti, une initiative communautaire qui ambitionne de dynamiser les activités économiques, de renforcer les échanges commerciaux transfrontaliers et de consolider les liens historiques de fraternité et de cohésion sociale entre les populations du Niger et du Tchad, rapporte l’agence nigerienne de presse.

La cérémonie, organisée dans la localité de Yogo, a enregistré une forte mobilisation des autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi que des populations venues de différentes localités de la région de Diffa et de plusieurs provinces de la République du Tchad.

Elle s’est déroulée en présence notamment du Conseiller spécial du Premier ministre, M. Issa Lemine, représentant le Chef du Gouvernement, de la Secrétaire générale adjointe de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix (HACP), des autorités administratives et coutumières tchadiennes, ainsi que de plusieurs chefs traditionnels venus des différentes régions du Niger et du pays voisin.

Ont également pris part à cet événement l’ancien membre du Gouvernement, M. Mahaman Elhadji Ousman, les responsables des Forces de défense et de sécurité (FDS), les représentants des services techniques déconcentrés de l’État, les leaders communautaires, les opérateurs économiques et plusieurs autres invités.

Dans son allocution prononcée au nom du Gouverneur de la région de Diffa, le Général de Division Mahamadou Ibrahim Bagadoma, empêché, le SGA Mamane Gouzaé a souligné que «l’ouverture du marché de Yogo constitue une étape importante dans la promotion du développement économique local et l’amélioration des conditions de vie des populations».

Il a rappelé que «les marchés représentent bien plus que de simples espaces de commercialisation, puisqu’ils constituent également des lieux de rencontres, de solidarité, de brassage culturel et de renforcement de la cohésion sociale».

Selon lui, dans une région comme Diffa, où les activités agro-sylvo-pastorales occupent une place essentielle dans les moyens de subsistance des populations, le développement des infrastructures marchandes constitue un levier important pour soutenir les producteurs, les éleveurs, les commerçants et les autres acteurs économiques.

Le marché de Yogo, relate le représentant du Gouverneur, permettra de faciliter l’écoulement des productions locales, de rapprocher les vendeurs des acheteurs, de stimuler les échanges entre les différentes communautés et de créer de nouvelles opportunités économiques, notamment pour les femmes et les jeunes.

M. Mamane Gouzaé a, par ailleurs, insisté sur la nécessité d’assurer une gestion responsable et concertée de cette infrastructure, en mettant un accent particulier sur l’hygiène, l’assainissement, le respect des règles de fonctionnement, la sécurité et la prévention des conflits.

Il a également invité les populations à demeurer mobilisées aux côtés des autorités administratives et des Forces de défense et de sécurité pour préserver la paix et la sécurité, indispensables au développement des activités économiques.

Prenant la parole à son tour, le Préfet du département de N’Gourti, le capitaine Issoufou Koraou, a salué la portée socioéconomique et stratégique de cette initiative, qu’il considère comme une véritable opportunité pour le développement de la commune rurale de N’Gourti.

Il a particulièrement mis en avant la position géographique de Yogo, qui en fait un carrefour commercial transfrontalier susceptible de favoriser les échanges entre les différentes communes de la région de Diffa et les localités frontalières du Tchad.

Pour le Préfet, ce marché contribuera à la valorisation des produits agro-pastoraux et artisanaux, à l’amélioration de la résilience des acteurs économiques et au raffermissement des liens séculaires de fraternité entre les populations des deux pays.

Il a également souligné que cette infrastructure constituera une source supplémentaire de recettes pour la commune, permettant de soutenir la réalisation des actions de développement au profit des populations.

À cet effet, il a exhorté les autorités communales à mettre en place des mécanismes appropriés pour garantir une gestion concertée et transparente du marché ainsi qu’une mobilisation conséquente des ressources internes.

De son côté, le Conseiller spécial du Premier ministre, M. Issa Lemine, représentant le Chef du Gouvernement, a salué cette initiative qui traduit la volonté des populations de prendre une part active dans leur propre développement. Il a relevé que le marché de Yogo constitue une infrastructure à vocation économique, mais également un puissant instrument de rapprochement entre les communautés nigériennes et tchadiennes.

Il a notamment encouragé les populations à préserver cet acquis collectif, à faire de Yogo un espace d’échanges pacifiques et de prospérité partagée, tout en invitant les autorités locales, les chefs traditionnels et les acteurs économiques à accompagner durablement cette dynamique.

M. Issa lemine a enfin réaffirmé l’importance de telles initiatives communautaires dans la consolidation de la paix, de la solidarité et de l’intégration entre les populations vivant de part et d’autre de la frontière.

Pour sa part, l’Administrateur délégué sortant de la commune rurale de N’Gourti a exprimé sa satisfaction quant à l’aboutissement de cette initiative, qu’il a présentée comme un événement majeur pour l’avenir socioéconomique du groupement de Yogo et de l’ensemble du département.

Il a indiqué que le marché ne constitue pas uniquement un lieu de transactions commerciales, mais également un espace de solidarité, de brassage social et de rapprochement entre les communautés. Il a, à cet effet, invité les commerçants, les usagers et les responsables du marché à faire preuve de civisme, de discipline et de responsabilité pour garantir sa bonne gestion, son entretien et sa pérennité.

L’un des moments forts de cette cérémonie a été l’intervention du Chef de groupement Toubou Kedelaya de Yogo, l’Honorable Hamet Kedella Botrane,lu par son représentant ,M. Baba kadella Boutrane qui a livré un message particulièrement axé sur la fraternité, l’unité et la préservation des liens historiques entre les communautés du Niger et du Tchad.

Dans une adresse empreinte d’émotion, il a chaleureusement remercié les autorités nigériennes et les nombreuses délégations tchadiennes ayant effectué le déplacement à Yogo pour prendre part à cet événement.

S’adressant particulièrement aux chefs traditionnels et aux autorités venus du Tchad, il a rappelé que les populations vivant de part et d’autre de la frontière partagent une histoire commune, des liens de parenté, des traditions, des alliances matrimoniales et des relations sociales profondément enracinées.

« La frontière est sur le papier, mais dans nos cœurs, il n’y a jamais eu de frontière », a-t-il notamment souligné, pour illustrer la profondeur des liens qui unissent ces communautés.

Pour le Chef de groupement, le marché de Yogo est justement appelé à devenir un espace où les familles se retrouvent, où les communautés renouent leurs relations et où les échanges commerciaux contribuent à entretenir cette fraternité historique.

Il a également salué la vision des plus hautes autorités du Niger, notamment le Président de la République, Chef de l’État, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, ainsi que le Premier ministre, M. Ali Mahaman Lamine Zeine, et l’accompagnement de la Haute Autorité à la Consolidation de la Paix.

Il a particulièrement mis en avant la mobilisation communautaire ayant permis de concrétiser cette initiative, soulignant que les populations de Yogo ont elles-mêmes contribué à la réalisation de leur marché, dans un esprit de responsabilité et de participation au développement local.

« À Yogo, tout le monde sera respecté. Tout le monde sera accueilli », a-t-il assuré, en précisant que ce marché est destiné à l’ensemble des populations, sans distinction d’origine ou de nationalité.

Notons qu’auparavant, les représentants des associations des chefs traditionnels du Niger et de la délégation tchadienne ont également pris la parole pour saluer l’initiative et magnifier les relations historiques entre les communautés frontalières.

Leurs différentes interventions ont convergé vers un même appel : faire du marché de Yogo un véritable espace de coexistence pacifique, de solidarité, de dialogue et de développement partagé.

La présence remarquable des chefs traditionnels des deux pays a, à cet égard, témoigné de l’intérêt accordé à cette initiative et de la volonté des autorités coutumières de contribuer au renforcement de la coopération transfrontalière et à la consolidation de la paix dans cette partie de la région du Sahel.

La cérémonie a également été marquée par plusieurs prestations artistiques et culturelles mettant en valeur les traditions et le patrimoine culturel de la zone, dans une ambiance de convivialité et de fraternité.

À travers l’ouverture de ce marché hebdomadaire, la localité de Yogo entend ainsi renforcer son attractivité économique et devenir un important point de convergence pour les commerçants, les éleveurs, les producteurs et les populations des différentes localités du Niger et du Tchad.

Au-delà de sa dimension commerciale, cette nouvelle infrastructure marchande porte donc une ambition plus large : celle de faire de l’activité économique un facteur de rapprochement des peuples, de consolidation de la paix et de renforcement du vivre-ensemble entre les communautés frontalières.

L’ouverture du marché hebdomadaire de Yogo marque ainsi une nouvelle étape dans la dynamique de développement local du département de N’Gourti et dans la promotion de la coopération communautaire entre le Niger et le Tchad.

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