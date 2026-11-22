Le ministre du Pétrole, Hamadou Tini, entouré de ses plus proches collaborateurs, a reçu la semaine dernière, au siège de son département ministériel, la chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Niger, Mme Colleen W.

La rencontre a porté sur les perspectives de coopération et les opportunités d’investissement dans le secteur pétrolier nigérien.

Prenant la parole au nom du ministre, M. Abdoulkarim M. Ali, secrétaire général du ministère, a présenté le potentiel pétrolier du Niger ainsi que les activités menées dans ce secteur jugé stratégique pour le développement du pays. Il a également mis en avant les opportunités d’affaires que le Niger offre aux éventuels investisseurs américains.

Le développement du secteur pétrolier représente un enjeu économique majeur pour le Niger.

Il peut contribuer à accroître les recettes publiques, à financer des infrastructures et des services sociaux, à créer des emplois directs et indirects, ainsi qu’à renforcer les compétences techniques des jeunes à travers la formation et le transfert de savoir-faire.

Une exploitation responsable et transparente des ressources hydrocarbures pourrait également soutenir l’industrialisation du pays et améliorer sa position dans les chaînes de valeur énergétique régionales.

Mme Colleen a salué la qualité de l’accueil qui lui a été réservé et exprimé ses remerciements au ministre Hamadou Tini.

Elle a sollicité la mise à disposition d’un document consolidé et détaillé sur le potentiel pétrolier du pays, ainsi que sur les différents aspects susceptibles de faciliter la participation des entreprises américaines au développement du secteur.

« Si certains pays s’y trouvent, c’est bien possible de s’y installer et nous allons matérialiser cela en plaidant à Washington pour l’arrivée d’entreprises américaines dans le secteur pétrolier nigérien », a déclaré la diplomate américaine.

Cette rencontre traduit la volonté du Niger de diversifier ses partenariats et d’attirer les capitaux, technologies et expertises américaines dans l’industrie des hydrocarbures.

Les deux parties sont convenues de poursuivre les échanges afin d’identifier des partenaires et de faire émerger des coopérations concrètes, fondées notamment sur l’investissement, l’innovation technologique, le transfert de compétences et le développement du contenu local.

Tamtaminfo News