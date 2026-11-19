Sous l’égide des membres du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), notre pays traverse une phase décisive de son histoire. Dès leur arrivée au pouvoir, leur rigueur, leur vision et leur engagement constant ont forgé la confiance du peuple. Cette exigence implacable est précisément ce à quoi les Nigériens aspirent depuis toujours.

Il ne peut y avoir de refondation durable sans exemplarité au sommet de l’État et dans l’administration publique, ni de justice crédible sans une totale indépendance.

Pour mesurer la portée de cette attente populaire, il suffit de se tourner vers notre mémoire collective. Sous le régime du Conseil Militaire Suprême (CMS), le Président Seyni Kountché avait posé un acte fondateur qui résonne encore aujourd’hui dans les esprits.

Lorsque son propre grand frère, Amadou Kountché, alors gestionnaire à l’Union Nigérienne de Crédit et de Coopération (UNCC), créée en septembre 1962, s’était rendu coupable du détournement d’une somme pourtant jugée modique, le Chef de l’État n’avait pas fléchi. Malgré les supplications de sa famille, de ses proches et même des membres du CMS, il l’avait fait emprisonner. Son message était sans équivoque : « servir de leçon » et prouver que nul n’est au-dessus de la loi, à commencer par les siens.

Aujourd’hui, acquis à l’idéal de souveraineté et de Refondation, le citoyen nigérien accepte les sacrifices du quotidien. Il fait preuve d’une résilience admirable face aux difficultés économiques, à la fermeture de la frontière béninoise, ainsi qu’à l’insécurité dans la zone des trois frontières et le long de la frontière avec le Nigeria.

Il porte ce fardeau avec dignité, convaincu que ses efforts sont le prix à payer pour bâtir un Niger nouveau.

Cependant, une vive préoccupation émerge, comme le soulignait avec justesse Elhadji Soumana Idrissa Maïga, Directeur de publication du journal L’Enquêteur, dans son éditorial de ce lundi, 16 novembre 2026.

Un contraste saisissant s’installe sous nos yeux : d’un côté, un peuple qui se serre la ceinture par patriotisme ; de l’autre, une minorité privilégiée qui semble s’enrichir impunément sur le dos de la nation.

Cette fracture morale est un poison lent pour l’élan de souveraineté nationale. Notre devoir citoyen, bien que modeste, est d’alerter nos plus hautes autorités : on ne peut demander indéfiniment aux plus modestes de supporter le poids de l’austérité pendant que les pratiques de prédation d’hier perdurent dans l’ombre, à l’abri de toute sanction. Laisser la justice accomplir sa mission, sans entrave ni protection, n’est pas une simple option, c’est une urgence vitale.

Il est impératif que le CNSP et le Gouvernement de la Refondation se penchent fermement sur certaines dérives décriées. La ferveur populaire qui accompagne la Refondation n’est pas un chèque en blanc, mais un contrat de confiance fondé sur la rupture avec les travers du passé.

Pour nourrir l’espoir du peuple, les dirigeants doivent frapper fort, sans état d’âme, et montrer la voie par une gestion vertueuse et transparente.

C’est à ce seul prix que la Refondation tiendra toutes ses promesses.

Sans sanctions exemplaires contre les prédateurs de la République, nous risquons de retomber dans l’ornière que la sagesse populaire résume si bien par l’adage Hausa : « Gurbin jiya noman gogé », faire du surplace en répétant exactement les mêmes erreurs qu’hier.

Comme l’affirme le Président de la République, le Général d’Armée Abdourahamane Tiani, « le Niger mérite mieux ».

Dans ce contexte, la bonne gouvernance, la transparence et la paix demeurent les piliers indispensables d’un développement durable. Elles seules permettront de répondre aux aspirations légitimes des citoyens profondément attachés au bien-être collectif et à l’avenir de la nation.

Puissent les efforts entrepris porter leurs fruits pour la prospérité de tous.

Moustapha Kadi Oumani