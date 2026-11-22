Bien que je ne prétende pas au titre d’anthropologue ou de spécialiste des sciences humaines, je consacre ma plume depuis plus de trois décennies aux acteurs de notre histoire. À travers mes réflexions et mes ouvrages publiés aux éditions L’Harmattan, mon ambition est d’offrir au peuple nigérien, ainsi qu’aux lecteurs du monde entier, un regard lucide sur notre société et sur l’action salvatrice de ceux qui la guident. Il me tient également à cœur de transmettre nos valeurs ancestrales et de valoriser la richesse de nos chefferies traditionnelles.

Fidèle à cette démarche, je souhaite aujourd’hui dresser le portrait du Chef de Canton de Doguéraoua.

À l’entrée de la ville, une lumière singulière semble éclairer ma démarche jusqu’au palais royal du Sarki Abzin, situé dans le Chef-lieu de la Commune rurale de Doguéraoua (département de Malbaza, région de Tahoua).

Dans la grande cour, j’ai pu entendre des notables réfléchir à des modèles de gouvernance locale, capables de concilier héritage coutumier et refondation. À leur tête se tient un leader de haute stature, rigoureux, au sourire constant et au turban majestueux : Elhadji Alka Kadri Attawel.

Élu le samedi, 15 octobre 2022 et couronné le samedi, 18 février 2023, il est le 7ème Sarkin Abzin de Doguéraoua. Héritier du Sultanat de l’Aïr, il porte en langue Haoussa ce titre prestigieux dont la légitimité s’enracine dans un récit reliant directement sa dynastie à l’Empire Ottoman du Sultan Bayezid Ier.

Cette chefferie fut fondée en 1892 par Ibrahim Ed Dassouki, ancien Sultan de l’Aïr. Entré en conflit avec l’administration coloniale française lors de son second règne à Agadez (1908–1909), ce dernier s’établit dans la vallée de la Maggia comme premier Sarkin Abzin. Considérée comme la « deuxième aile » du Sultanat d’Agadez, la chefferie de Doguéraoua avait réunit en 1917 pendant un bref moment les deux fonctions, lorsque l’autorité coloniale rétablit Ibrahim Ed Dassouki sur le trône de l’Aïr, jusqu’à sa disparition en 1920.

Rétrogradée au rang de Canton durant la période coloniale, la lignée familiale s’est maintenue à travers la succession de plusieurs générations de Chefs de Canton. Le deuxième Chef fut Wandara Ibrahim Ed Dassouki, il a régné de 1920 à 1951, le troisième Chef Attawel Ibrahim Ed Dassouki de 1952 à 1972, le 4ème Chef Kadri Attawel Ibrahim de 1972 à 2002, le 5ème Chef Ibrahim Attawel Ibrahim de 2002 à 2018, le 6ème Chef Abdou Kadri Attawel de 2018 à 2021, le 7ème Chef Alka Kadri Attawel depuis 2022 à ce jour.

A Doguéraoua, le Chef coutumier n’exerce pas seulement un pouvoir traditionnel ; il porte une véritable vision de développement. Bien que dépourvu de prérogatives politiques officielles, à l’instar de ses pairs au Niger, il jouit d’une autorité morale considérable.

Médiateur incontournable entre les populations et l’administration, il incarne l’unité, les repères ancestraux et l’identité des villages administratifs de son ressort. En temps de crise, les habitants se tournent spontanément vers le palais royal pour y trouver arbitrage, protection et conseil. Doté d’un charisme naturel et d’un franc-parler reconnu, le Chef Alka Kadri Attawel, ancien militaire et ancien douanier, appartient à une nouvelle génération de leaders coutumiers.

Il mène un combat résolu contre les fléaux sociaux tels que l’extrémisme violent, la consommation de stupéfiants et la perte des repères moraux, tout en plaidant avec fermeté pour la scolarisation des jeunes filles et la responsabilité sociétale des entreprises.



Sous son impulsion, le Canton anticipe les mutations de son époque et s’affirme comme un pôle économique de premier plan.

Les témoignages de la communauté convergent vers une même réalité : grâce à son engagement sans faille, de vastes étendues agricoles ont été valorisées au cœur de la fertile vallée de la Maggia.

Ces terres se sont muées en un véritable « empire vert » dédié à la culture de la tomate douce de Doguéraoua et du célèbre oignon « violet de Galmi ». Ces deux produits phares s’imposent désormais comme des références maraîchères sur les marchés nationaux et internationaux.

Ce miracle agricole est le fruit du labeur d’une population qui croit au génie de sa terre depuis le règne du grand-père de l’actuel souverain, l’illustre Chef de Canton Attawel Ibrahim Ed Dassouki, à l’époque premier producteur de céréales dans la région de Tahoua. L’empreinte du chanteur Rougoume, figure emblématique de l’espace transfrontalier nigéro-nigérian, marque encore durablement le Canton.

Il est célèbre pour ses chants historiques destinés à galvaniser les grands cultivateurs, particulièrement le Chef de Canton Attawel Ibrahim. Sur scène, Rougoume s’entourait de ses épouses qui, en tant que choristes, l’accompagnaient pour louer et encourager les paysans les plus renommés de la localité.

Très apprécié tant au Niger qu’au Nigeria, ses chansons continuent encore à nous replonger dans cette histoire. Ainsi, loin de subir la conjoncture économique, Doguéraoua rayonne dans la sous-région : plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana) s’approvisionnent quotidiennement auprès de son comptoir, devenu l’une des plateformes stratégiques de la filière oignon au Niger.

Toutefois, la grandeur d’un Chef Traditionnel ne se mesure pas uniquement aux tonnes de denrées récoltées, mais aussi à la paix sociale qu’il cultive. C’est là le second miracle de Doguéraoua. Au-delà de l’essor économique, ce bâtisseur place le bien-être et la santé de ses administrés au cœur de ses priorités.

Il exige notamment une réduction des nuisances environnementales liées à la cimenterie de Malbaza et veille personnellement à la qualité de l’accueil des patients à l’hôpital de Galmi.

Ses arbitrages, empreints d’équité et de discernement, font école dans toutes les chefferies du centre du Niger.

Ils permettent de désamorcer durablement les conflits fonciers qui fragilisent tant de terroirs, en particulier entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires.

Figure majeure de la région, il se distingue autant par son sens de l’action que par sa grande proximité avec les siens. Héritier de la sagesse et de la détermination de ses illustres ancêtres qui régnèrent sur Agadez dès 1405, parmi lesquels Younous, Akkasan, Ag Assane, Ilissawan, Ibrahim Ben Halazi, Youssouf ben Aïchata, Mohamed El Kébir, Ibrahim Mohamed Sataf, Mohamed Al Mubarak ou encore Mohamed Agaba, l’Honorable Sarki Alka Kadri œuvre sans relâche pour l’intérêt général, avec constance et dignité.

Homme de dialogue, il privilégie la diplomatie et la parole juste face aux divisions, faisant de sa cour un espace de respect mutuel et de réconciliation. Fort d’une intégrité reconnue, d’une haute éthique et d’un leadership bienveillant, il s’érige en rempart contre les rumeurs afin de protéger ses collaborateurs. Il entretient un climat de confiance fondé sur l’écoute et l’échange direct, une approche vertueuse qui lui permet d’apaiser rapidement les tensions et de prévenir tout malentendu parmi les notables et les Chefs de village.

Dans un pays exposé aux vents de l’acculturation, ce gardien des traditions guide sa communauté vers la prospérité sans jamais renier son identité. Fin négociateur, profondément attaché à ses racines familiales d’Agadez, d’Illéla, de Tamaské, de Tanout, de Gangara, de Kornaka…, il démontre que l’on peut embrasser l’avenir avec ambition tout en demeurant fidèle à la terre de ses ancêtres.

Apprécié pour son dynamisme, son humour, son ouverture d’esprit et sa simplicité de contact, il possède ce don rare de captiver et de fédérer les foules.

Mettre en lumière les atouts du Canton de Doguéraoua et de son souverain, c’est rendre hommage à une autorité coutumière qui bâtit, apaise et demeure digne en toutes circonstances. Puisse son exemple inspirer bien au-delà de nos frontières, pour un Niger fort au sein de l’Alliance des États du Sahel (AES), uni et prospère. Que la santé soit sa parure, le bonheur sa voie et la réussite sa compagne. Que Dieu préserve sa communauté et le Niger. Amen !

Par Moustapha Kadi Oumani