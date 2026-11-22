Le Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire (MISPAT) a lancé, le vendredi 20 novembre 2026 à Niamey, les travaux de son Comité Statistique, au lendemain de son installation officielle.

Une initiative qui traduit la volonté du département de placer les données fiables au service de la planification, du suivi et de la prise de décision.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire Général Adjoint du Ministère, M. Abdoul Kader Garba Moussa. Il était entouré de M. Goumey Hama, Directeur de la Statistique et Vice-Président du comité, ainsi que de M. Mahamadou Salha Achoura, représentant de l’Institut National de la Statistique (INS).

Des représentants des directions centrales et transversales du Ministère ont également pris part aux travaux.

Au nom du Ministre d’État, le Secrétaire Général Adjoint a rappelé que la statistique constitue un instrument essentiel pour éclairer les décisions, orienter les politiques publiques et mesurer les résultats de l’action de l’État. Selon lui, le nouveau comité doit permettre au MISPAT de disposer d’informations crédibles, utiles et directement exploitables par les décideurs.

Le Comité Statistique aura notamment pour mission d’harmoniser les outils et méthodes de collecte des données, d’améliorer leur qualité et leur sécurité, et de renforcer la coordination entre les différents services du Ministère.

Il devra également bénéficier de l’appui technique de l’Institut National de la Statistique dans l’accomplissement de ses missions.

Prenant la parole à cette occasion, le Directeur de la Statistique, M. Goumey Hama, a insisté sur la crédibilité des données mises à la disposition des décideurs.

Selon lui, c’est avec des données de qualité que l’on peut anticiper les défis, orienter les interventions et bâtir un meilleur avenir.

La création de ce Comité Statistique s’inscrit dans la volonté du Ministère de moderniser ses outils de gestion et de renforcer l’efficacité de l’action publique.

En s’appuyant sur des données fiables, le MISPAT entend mieux anticiper les besoins des populations, améliorer le suivi de ses interventions et renforcer la redevabilité de ses services.

Les travaux de cette première réunion ont permis aux participants d’échanger sur les priorités du comité, les défis liés à la production des statistiques et les perspectives de collaboration avec l’Institut National de la Statistique.

Les échanges ont également mis en lumière la nécessité de disposer de données actualisées, cohérentes et accessibles pour accompagner les réformes en cours.

À l’issue de la rencontre, les membres du comité se sont engagés à œuvrer pour la mise en place d’un système statistique ministériel plus performant. L’enjeu est désormais de traduire ces ambitions en actions concrètes, afin que chaque donnée produite contribue efficacement à la prise de décision et à l’amélioration des services rendus aux populations.

En déclarant ouverts les travaux, M. Abdoul Kader Garba Moussa a appelé les membres du comité à faire preuve d’engagement, de rigueur et d’esprit de collaboration. L’ambition est claire : faire de chaque chiffre produit par le Ministère un véritable outil au service de la décision publique.

Tamtaminfo News