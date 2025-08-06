AES , TRANSITION-REFONDATION 🇧🇫 🇲🇱 🇳🇪

DU POUVOIRISME BÊTE

Attention au Pouvoirisme bête , c’est-à-dire le Pouvoir pour le Pouvoir..

Cette pratique politique a été instrumentalisée pour maintenir nos pays dans la soumission à des Puissances étrangères impérialistes.

Le virus subsiste encore dans l’ADN de l’Administration jacobine neocoloniale. Les Forces hostiles aux dynamiques de Transition-refondation en cours dans l’AES, ne menageront aucun effort pour bloquer notre Marche.

C’est pourquoi nous devrions être extrêmement prudents sur les velléités d’atteinte à l’image des Personnes ayant contribué à porter l’AES sur ses fonds baptismaux.

En effet l’AES étant notre Forteresse contre les Assaux des Forces centrifuges et des Puissances impérialistes, notre Espace de survie, et d’espérance de prospérité pour nos pays, nous devrions être prudents sur la solidité de ses fortifications.

Les anciens Premiers Ministres, Choguel Kokalla MAIGA, A. De Tambèla, les Ministres des Affaires Étrangères Abdoulaye Diop, Bakari Yaou, des “Guerriers” tout-terrain comme Bassolma Bazié , et d’autres font partie des Fortifications.

Rien ne saurait justifier une atteinte à leur honorabliilité, à leur Image !!!

Ils font partie de la Glorieuse Histoire de la nouvelle Lutte des Peuples africains du Sahel, pour leur souveraineté et leur Dignité.

Le bon sens, le sens de l’histoire nous imposent de ne point céder à une telle tentation qui renforcerait les Forces hostiles aux dynamiques en cours de Transition-refondation dans l’AES.

Par Elhadj MAIGA Alzouma

