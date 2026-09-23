Agriculture et Élevage : un dirigeant d’expérience aux commandes du MAGEL…

La cérémonie de passation de service entre le ministre entrant et le ministre sortant du Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (MAGEL) s’est tenue, le 22 septembre 2026, marquant une nouvelle étape dans la conduite de la politique nationale de souveraineté alimentaire.

Cette prise de fonction intervient dans un contexte où l’agriculture et l’élevage demeurent au cœur des priorités nationales, tant pour garantir la disponibilité alimentaire que pour renforcer les revenus des producteurs, créer des emplois ruraux et consolider la résilience des communautés face aux aléas climatiques.

Le ministre entrant arrive à la tête du MAGEL avec une expérience reconnue dans la gestion des programmes structurants dédiés au développement agricole.

À la direction de l’Office national des aménagements hydro-agricoles (ONAHA), il a conduit avec brio le Programme de grande irrigation, initiative phare portée par le Président de la République dans le cadre de la sécurité alimentaire.

Son passage à l’ONAHA a été marqué par une attention particulière accordée à la valorisation des aménagements hydro-agricoles, à l’amélioration des capacités de production et à la promotion d’une agriculture plus productive, durable et moins dépendante des aléas pluviométriques.

Cette expérience constitue un atout majeur pour relever les défis qui attendent aujourd’hui le secteur agricole et pastoral.

À la tête du MAGEL, le nouveau ministre est ainsi appelé à impulser une dynamique renforcée autour de l’irrigation, de la modernisation des chaînes de valeur, de l’accès aux intrants, de l’encadrement des producteurs, de la santé animale et de la transformation locale.

Au regard de son parcours, de sa connaissance des réalités rurales et de son engagement déjà démontré en faveur de la sécurité alimentaire, les attentes sont naturellement fortes.

Logiquement, le pays ne pouvait espérer meilleur profil pour piloter ce département stratégique, appelé à jouer un rôle central dans la marche vers l’autosuffisance alimentaire et le développement durable du Niger.

Par Tamtam Info News