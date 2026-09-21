Coopération nigéro algérienne : Mohamed Arkab à Niamey pour accélérer le TSGP et le chantier de Kafra…

Le ministre d’État algérien des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, est arrivé cet après-midi à Niamey pour une visite de travail de deux jours. Cette visite s’effectue sur instructions du président de la République algérienne, Abdelmadjid Tebboune.

Il a été accueilli à l’aéroport par le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini. Le ministre algérien est accompagné dans ce déplacement par le PDG du groupe Sonatrach, entouré des responsables des principales filiales du géant algérien des hydrocarbures.

Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation de l’état d’avancement des projets et accords de coopération bilatérale entre l’Algérie et le Niger dans le domaine des hydrocarbures.

Elle porte notamment sur le projet de recherche et d’exploration pétrolière dans le bloc de Kafra, conduit par Sonatrach (via sa filiale SIPEX) en partenariat avec la Société nigérienne des produits pétroliers (Sonidep). Elle s’inscrit dans une dynamique élargie de coopération énergétique entre l’Algérie et le Niger.

Cette collaboration inclut les perspectives de développement de nouveaux blocs, notamment le bloc de Bilma, identifié comme axe complémentaire stratégique. Elle s’accompagne également d’un suivi attentif de l’état d’avancement du projet de gazoduc transsaharien (TSGP), infrastructure majeure reliant l’Algérie, le Niger et le Nigeria, et appelée à renforcer l’intégration énergétique régionale.

Le gazoduc transsaharien constitue l’un des principaux dossiers de cette visite. D’une longueur totale de 4 128 km, il doit relier Warri, dans le sud du Nigeria, à Hassi R’mel en Algérie, en traversant le Niger sur 841 km.

L’Algérie a lancé, en juin 2026, les travaux de réalisation du tronçon algérien du projet, tandis que les préparatifs et les études relatifs au tronçon situé sur le territoire nigérien se poursuivent.

Le TSGP est considéré comme un projet stratégique visant à renforcer l’intégration énergétique régionale et à développer les infrastructures gazières en Afrique.

Sur le bloc de Kafra, une nouvelle phase d’exploration a été lancée le 13 août 2026, avec une campagne de quatre puits d’exploration étalés sur deux ans, confiés à l’Entreprise nationale de forage (ENAFOR), filiale de Sonatrach.

Les autorités nigériennes ont prolongé de deux ans, le 15 avril 2026, l’autorisation d’exploration de SIPEX, afin de permettre la délimitation et l’évaluation du gisement.

Selon les estimations prospectives citées par le ministère nigérien du Pétrole, le 9 septembre dernier, le bloc de Kafra recèlerait jusqu’à 2,5 milliards de barils de ressources prospectives, avec environ 255 millions de barils de réserves 2P (prouvées et probables) associés à une découverte évaluée en 2018.

Durant son séjour à Niamey, le ministre d’État algérien sera reçu en audience par les plus hautes autorités du Niger.

Ces rencontres devraient permettre de passer en revue l’ensemble du partenariat dans les hydrocarbures, y compris les questions de raffinage et de pétrochimie, ainsi que le suivi des grands travaux de maintenance de la raffinerie de Zinder.

Cette visite intervient dans un contexte de dynamisation des relations algéro-nigériennes, marquée par une volonté commune de concrétiser rapidement les projets énergétiques structurants pour les deux pays et pour la région sahélienne.

Tamtaminfo News