Niger : Abdourahamane Oumarou prend les commandes du ministère de la Refondation et de la Promotion des Valeurs sociales…

Une cérémonie de passation de service a eu lieu au ministère de la Refondation et de la Promotion des Valeurs sociales, ce lundi matin à Niamey, marquant ainsi , l’installation effective de M. Abdourahamane Oumarou à la tête de ce département ministériel stratégique.

Cette rencontre officielle a réuni le nouveau ministre, Abdourahamane Oumarou, et son prédécesseur, Cheikh Ali Ben Salah, dans un climat marqué par la continuité des actions engagées au titre du Programme de la Refondation de la République 2025–2029.

Lors de cette passation, les deux responsables ont passé en revue les dossiers en cours, notamment les chantiers liés à la promotion des valeurs civiques, à la cohésion nationale et à l’ancrage des réformes issues de la Charte de la Refondation, promulguée en mars 2025.

Nommé par décret présidentiel le 15 septembre 2026, Abdourahamane Oumarou, ancien député et figure du militantisme panafricaniste, succède à Cheikh Ali Ben Salah dans un portefeuille considéré comme central dans l’architecture politique de la transition.

Le ministère de la Refondation et de la Promotion des Valeurs sociales est chargé de porter, au niveau du ouvernemental, la mise en œuvre des orientations politiques liées à la refondaxtion de l’État, à la moralisation de la vie publique et à la promotion d’un nouveau contrat social.

Avec cette installation, le gouvernement nigérien poursuit la phase opérationnelle de son réaménagement récent, intervenu après la nomination, la semaine dernière, de quatre nouveaux ministres dans des secteurs clés (Agriculture et Élevage, Énergie, Communication et Nouvelles technologies de l’information, et Refondation).

Des mesures concrètes sont attendues dans les prochaines semaines pour traduire, sur le terrain, les engagements de la Refondation en matière de gouvernance, de citoyenneté et de cohésion sociale.

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